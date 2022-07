Ricordate Wendy Windham? Guardate che fine ha fatto a 20 anni dalla sua ultima apparizione televisiva

Negli anni novanta ha stregato migliori di spettatori, partecipando ad una marea di trasmissioni, per poi sparire dai riflettori. Ecco che fine ha fatto Wendy Windham.

Wendy Windham è una nota showgirl statunitense, che negli anni novanta ha conquistato il pubblico italiano diventando una vera icona di bellezza. Ha debuttato in televisione nel 1991, all’interno del trio comico I Tretté, nel varietà “Raimondo e le altre”.

Successivamente è passata alla cura di una rubrica comica per la trasmissione “TG delle vacanza”, per poi entrare a far parte del cast dello show “Sabato al circo”. Inoltre si è dedicata alla recitazione, prendendo parte alla sitcom “Casa dolce casa”.

La sua carriera è stata consacrata dalla partecipazione a trasmissioni come “I cervelloni”, nella quale ha affiancato il conduttore Paolo Bonolis, e “Il gioco delle coppie”, insieme al gruppo I Tretté. A queste, hanno fatto seguito “Miss Italia nel mondo”, “I fatti vostri – Piazza Italia di sera”, “Telethon”, “Il gatto e la volpe” ed altri programmi che l’hanno portata al successo.

Wendy si è sempre contraddistinta per il suo marcato accento italo-americano che, insieme alla sua simpatia ed al suo fascino, l’hanno resa una delle showgirl più richieste dell’epoca. Ma a partire dai primi anni del duemila, la showgirl si è ritirata dai riflettori, per trasferirsi negli Stati Uniti.

La vita di Wendy Windham oggi

Che fine ha fatto Wendy Windham? Oggi ha 55 anni e vive a Miami insieme al marito, l’imprenditore edile Jeff Safchik. I due si sono sposati nel 2000 negli Stati Uniti e, da allora, la showgirl ha deciso di mettere da parte la sua carriera televisiva e di tornare in America.

Visto il uso allontanamento dal mondo dello spettacolo e la riservatezza intorno alla sua vita privata, non sono molte le informazioni che abbiamo sul suo conto. Wendy, però, è molto attiva sui social network, dove condivide alcuni momenti della sua quotidianità.

Tra scatti insieme al marito, gite in mezzo alla neve ed equitazione, sembra aver essersi fatta una nuova vita. Il ricordo dell’Italia, però, è rimasto vivido. Lei stessa ha ammesso di sentirne la mancanza. In particolare per “le sue bellezze naturali e per la gente meravigliosa”.

“Non per niente, quasi ogni anno io e Jeff veniamo in vacanza a Capri” ha aggiunto durante un’intervista. Proseguendo, Wendy ha affermato di non lavorare più nel mondo dello spettacolo ma di essere molto impegnata nel volontariato.