Andrea Delogu, il suo primo giorno di ferie non è andato come previsto | La rassegnazione della presentatrice

Il primo giorno di ferie della conduttrice non è andato come previsto: una brutta sorpresa per Andrea Delogu, che ha condiviso il suo sconforto con i fan.

Le ferie sono iniziate anche per la conduttrice Andrea Delogu. Peccato che non siano cominciate nel migliore dei modi: vediamo cosa è successo.

In queste ore le vacanze alle Maldive di Andrea Delogu stanno diventando virali. Come raccontato da lei stessa ai followers, il suo soggiorno è stato abbastanza improvvisato. “Ho preso una vacanza all’ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre” ha spiegato sui social network.

La Delogu, al momento, sta soggiornando in un fantastico resort insieme al suo fidanzato Luigi Bruno. La conduttrice ha reso pubblica la loro relazione lo scorso marzo, durante un’intervista a Verissimo.

La storia d’amore con Luigi Bruno

La loro storia è stata molto chiacchierata, per via della notevole differenza di età. Bruno, infatti, ha 23 anni mentre la Delogu ne ha 40. Parlando del loro rapporto, però, la conduttrice ha affermato di non avere nessuna preoccupazione.

“È sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume” ha dichiarato. Un paio di mesi più tardi, è tornata sull’argomento rispondendo alle critiche e fornendo ulteriori dettagli sull’inizio della loro relazione.

Quando Bruno ha cominciato a scriverle su Instagram, pensava che fosse un fake. Alla fine il giovane modello si è rivelato reale al 100%. “Con lui sto bene, frequentarlo ha fatto riaffiorare sensazioni bellissime” ha proseguito.

Ed ora sul web non si fa altro che parlare delle loro fotografie “al naturale”: i due si stanno godendo il mare e la calma, tanto da essersi messi completamente a nudo, come possiamo vedere dalle stories e post di Instagram.

“Primo giorno di ferie…”

Finalmente un momento di pace e tranquillità per la conduttrice, dopo un inizio di ferie che non è stato decisamente l’ideale. La Delogu ha condiviso quanto accaduto con i fans in un video postato su TikTok.

“Primo giorno di ferie. Primo giorno senza sveglia all’alba. Primo giorno di lavori nell’app di sotto” si può leggere nel video. Purtroppo, l’inizio delle sua vacanze è coinciso con l’inizio dei lavori nella casa dei suoi vicini.

“Era meglio andare a lavorare”, “Un classico!” sono alcuni dei commenti dei followers. Tra questi, è arrivato il suggerimento perfetto “Meglio partire”. Ed è così che la conduttrice ha fatto.