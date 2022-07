Guendalina Tavassi, lo scatto hot che preoccupa i fans: “Sono le ultime qui” | Addio ai social?

Guendalina Tavassi, lo scatto hot non è passato inosservato. Anche per qualche parola “di troppo” della bella Guendalina che i suoi followers non sono davvero riusciti ad ignorare. Di cosa si tratta.

Guendalina Tavassi, uno dei tanti – fra i pochi – volti apprezzatissimi del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Nata a Roma l’1 gennaio 1986, ha fatto spesso ricorso alla chirurgia estetica, come ammesso da lei al naso e al seno.

Non ha avuto un’infanzia facile, rimanendo infatti traumatizzata dal divorzio dei suoi genitori. Per quanto riguarda la sua carriera, ha esordito in televisione come concorrente dell’undicesima edizione del Grande Fratello. Nel 2012 ha recitato nella sit-com S.P.A ed è spesso ospite di vari programmi televisivi.

Tra cui, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. Ha inoltre partecipato, sempre in qualità di concorrente, alla nona edizione de L’isola dei famosi. Nel 2018 passa in Rai e partecipa a Tale e quale show. E la sua vita privata?

E’ madre di Gaia, avuta dalla storia d’amore con Remo Nicolini. Nel 2013 si è sposata con Umberto D’Aponte, unione dalla quale sono nati altri due figli (Chloe e Salvatore). Nel 2021, purtroppo, i due si sono separati.

Lo scorso agosto, ha ufficializzato la sua nuova relazione. Si è infatti legata sentimentalmente a Federico Perna, manager nel settore della ristorazione.

Guendalina Tavassi, è un addio? Il post “enigmatico” sui social

Guendalina Tavassi, fra difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita e la sua carriera, abbiamo imparato a conoscerla meglio. Dolore, tanto, ma anche altrettanta felicità per aver raggiunto il successo e ovviamente per i suoi tre splendidi figli.

E’ molto attiva pure sui social media, dove su Instagram ad esempio supera il milione di followers. Seguaci che hanno notato l’ultimo post sul profilo dell’ex gieffina: “Le ultieme foto qui”. Ovviamente, non c’è da preoccuparsi.

Con una serie dis catti molto sensuali, la bella Guendalina intende a San Felice Circeo, comune situato nel Lazio in cui verosimilmente si trovava in vacanza. Non abbandonerà di sicuro i social media, dove è popolarissima e decisamente apprezzata.

E a pensarci bene, certi scatti fanno capire pure perché gli anni passano, il tempo fa il suo corso, ma la bella Tavassi è sempre la stessa. Lo possiamo vedere, grazie a sensuali scatti che la ritraggono in bikini e pantaloni bianchi e trasparenti che ne evidenziano le migliori forme in assoluto: chi la segue, non se ne sarà lamentato.