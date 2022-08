Elodie si presenta ai followers in una versione inedita | Così “capricciosa” non si era mai vista prima

Un look che i fan stanno premiando con moltissime interazioni. La foto ha già superato gli 85mila like su Instagram

Bisogna dar peso e credito ai vecchi adagi. “Ogni riccio, un capriccio”. Chi non l’ha mai sentita come frase? E di certo si addice molto alla celebre cantante Elodie. Lei, di certo, è proprio un peperino. E in una delle ultime foto pubblicate su Instagram è davvero splendida.

Il successo di Elodie

Nell’ultimo periodo la bellissima Elodie osa sempre di più. Tanto nelle sue performance artistiche, quanto sui social e nell’outfit. 32enne romana ha raggiunto il successo già da tempo. La sua arte e la sua presenza scenica hanno conquistato tutti fin dagli esordi. Ma sono gli ultimi mesi, con un grande successo musicale, a consegnarle ulteriore notorietà, che Elodie sa incanalare benissimo sui social network.

Si classifica seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Tra il 2016 e il 2018 Elodie è stata sentimentalmente legata al collega Lele, che ha conosciuto proprio durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Raggiunge la consacrazione popolare partecipando al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano “Tutta colpa mia”. Partecipa nuovamente come concorrente al Festival di Sanremo 2020 con “Andromeda” e in veste di co-conduttrice alla seconda serata dell’edizione del 2021.

Quelli sono gli anni più intensi. Dal 2019 al 2021 è stata legata al rapper Marracash. La storia d’amore è terminata nell’estate 2021, sebbene Elodie e Marracash abbiano continuato a lavorare insieme, sia alla realizzazione del quarto album di Elodie sia per il video di “Crazy Love” di Marracash e la copertina dell’album del rapper, che lo vede al fianco di Elodie in un ipotetico ritratto di famiglia.

Insomma, nonostante la giovane età è già conosciutissima e può vantare dei risultati che tanti altri, anche più maturi, non raggiungeranno mai. Tra le sue influenze musicali, Elodie cita Etta James, Raf, Kaytranada, Nina Simone, Carmen McRae, Miley Cyrus, Giorgia e Lucio Battisti. Ma a più riprese ha anche affermato di aver sempre apprezzato sia la grande Mina, ma anche Raffaella Carrà e Anna Oxa, per l’energia che, tanto nel ballo, quanto con la voce hanno saputo trasmettere a tutti.

Elodie capricciosa

Da qualche mese ci ha conquistati con il suo motivetto che non può non rimanere nel cervello, anche solo dopo un unico ascolto. Il 9 marzo 2022 torna infatti con il singolo solista “Bagno a mezzanotte”. Scritto da Elisa, con cui Elodie, negli anni, ha portato avanti un proficuo sodalizio musicale. Nel corso dei mesi successivi, grazie al supporto delle radio, “Bagno a mezzanotte” scala la classifica dei singoli italiana fino a raggiungere la 4ª posizione.

In uno degli ultimi scatti pubblicati sul proprio seguitissimo account Instagram, Elodie è bellissima. Non deve sorprendere, quindi, che la foto abbia superato abbondantemente gli 85mila like. D’altra parte la popolarità per la cantante romana è crescente da mesi ormai.

Ed eccola, quindi, con un top nero e azzurro, una minigonna Versace, ma, soprattutto, quei capelli corvini che oggi Elodie sceglie di lasciare al naturale, ricci, riccissimi. E lei è bella, bellissima.