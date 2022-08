Cristina Buccino, curve di un altro pianeta: la “richiesta scottante” non è passata inosservata

Cristina Buccino, impossibile rimanere impassibili di fronte ad una bellezza “marziana” di questo calibro. Poi, la richiesta che fa non è passata inosservata. In molti non se lo aspettavano, ma è accaduto davvero.

Cristina Buccino, una delle cento influencer più seguite in Italia con oltre due milioni di followers su Instagram. Nata in Calabria il 16 giugno 1985, è cresciuta proprio nella splendida regione del sud Italia insieme alle sue due sorelle alle quali è molto legata.

In seguito si trasferisce a Roma con la sua famiglia dove frequenta il liceo socio-psico pedagogico. Si diploma per poi avviare la sua personale carriera di modella. Esordisce all’interno del mondo dello spettacolo con il gioco Tutto per tutto.

Nel 2008 prende parte al programma Veline. Partecipa poi a L’eredità dal 2010 al 2012 nei panni di professoressa sexy. Nel 2015 fa parte del cast de L’isola dei famosi, noto reality show di grande successo.

A dire il vero, non è il primo reality a cui Cristina ha partecipato. L’abbiamo vista infatti pure nella terza edizione de La talpa. Terminata l’esperienza a L’isola, comunque, si dedica esclusivamente al mondo dei social network.

Semplicemente perché, come spiegato da lei stessa, la considera una strada più stimolante e creativa. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, le sono stati attribuiti diversi flirt. Il primo nel 2009, con Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini e donne.

In seguito, è stata vista in compagnia di Alex Belli e del fuoriclasse del calcio Cristiano Ronaldo. Una vita comunque fino a qui piena di impegni per lei che, come detto, è davvero molto attiva sui social media.

Cristina Buccino: “Ancora” | Il post social è eloquente

Cristina Buccino. Un volto noto del mondo dello spettacolo e della televisione italiana, che da un po’ di tempo ha scelto di intraprendere totalmente un’altra strada. Ci riferiamo ai social media, in cui è davvero molto seguita.

Soprattutto su Instagram, con 2,9 milioni di followers, in cui posta di continuo. L’ultimo post è davvero recente, e la ritrae più bella che mai. Occhiali da sole e lungo vestito nero che non si impegna più di tanto a tappare le sue splendide e mai nascoste curve.

Un corpo statuario, il suo, che ancora una volta fa colpo su tutte le persone che la seguono. In una breve didascalia, con al fianco l’emoticon di un extraterrestre, dice: “Ancora”. Chissà a cosa si riferisce. Di sicuro, la sua bellezza sembra veramente provenire da un altro pianeta.