Wanda Nara alza le temperature del web: foto ultra sexy e curve da capogiro

Wanda Nara, nata in Argentina il 9 dicembre 1986, è famosa come attrice e showgirl, ma anche come moglie e procuratrice dell’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi. Lei che, fra carriera e vita privata, si è rivelata essere davvero una donna di grande successo.

Wanda Nara, dall’Argentina all’Italia fino a Parigi: carriera e vita privata

Wanda Nara ha debuttato in Argentina come showgirl tra il 2005 ed il 2006. Nel 2006 e 2007 ha affiancato il comico Jorge Corona nel programma King Corona, anche se ha abbandonato il suo ruolo dopo soli due mesi a causa di alcuni abusi mai confermati dell’uomo e di sua moglie nei suoi confronti.

Nel 2007 ha partecipato al talent show Patinando por un sueno. Nel 2009 ha partecipato a El musical dei tus suenos e nel 2011 a Bailando por un sueno. Nel 2011 si trasferisce in Italia. nel 2017 pubblica il libro Campione in campo e nella vita.

Nel 2018, in sostituzione di Melissa Satta, è co-presentatrice di Tiki Taka e nel 2020 opinionista del Grande Fratello VIP. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata nel 2008 con il calciatore Maxi Lopez con cui ha avuto tre figli: Valentino, Costantino e Benedicto.

Hanno poi divorziato nel 2013. Nel 2014 si è sposata nuovamente, questa volta con Mauro Icardi, amico e compagno di squadra di Maxi Lopez alla Sampdoria. Dell’ex calciatore dell’Inter e attuale del PSG, è anche procuratrice sportiva e insieme all’uomo ha avuto due figlie: Francesca e Isabella.

