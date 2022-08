Nicolas Vaporidis, il vincitore de L’Isola dei Famosi torna al suo lavoro: lo scatto mentre serve ai tavoli del suo ristorante [FOTO]

L’attore e vincitore de L’Isola dei Famosi 2022 Nicolas Vaporidis è tornato al suo vecchio lavoro: ecco gli scatti nel ristorante.

Lui è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi 20222, condotta su Canale 5 in doppio appuntamento da Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti e Alvin in quello di inviato.

Anche se tra i concorrenti più noti del cast, il percorso di Nicolas Vaporidis è stato tortuoso ma ha sin da subito conquistato il grande pubblico. Sino alla finalissima, dove ha trionfato con largo consenso dei telespettatori.

Nell’attesa di rivederlo sul piccolo e grande schermo, Nicolas Vaporidis è tornato al suo lavoro principale. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Lo scatto di Chi

In questa uscita settimanale del magazine Chi – diretto da Alfonso Signorini – si parla proprio di Nicolas Vaporidis. L’attore e vincitore de L’Isola dei Famosi 2022 è tornato al suo lavoro, ovvero al suo ristorante La Taverna, situato a Londra, locale che serve piatti della tradizione romana nel cuore della capitale inglese. Si legge: “Nicolas Vaporidis: il Re dell’Isola serve a tavola. Dopo essersi aggiudicato L’Isola dei Famosi, per la quale è stato confinato 99 giorni in Honduras, l’attore è tornato a seguire il suo locale a Londra dove Hi lo ha sorpresa a servire ai tavoli. Qui fa scoprire agli inglesi i piatti della tradizione romana”.

I prossimi progetti in tv

Negli ultimi anni, Nicolas Vaporidis, dopo il grande successo con pellicole come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e diventare imprenditore nel campo della ristorazione. Poi è arrivata la chiamata de L’Isola dei Famosi, che ha anche dimostrato quanto il pubblico non si sia certo dimenticato dell’attore romano.

A quanto pare, però, Nicolas Vaporidis potrebbe presto tornare sul piccolo schermo. Si fanno insistenti le voci circa una sua partecipazione nella prossima edizione di Pechino Express, condotto su Sky Uno da Costantino Della Gherardesca, in coppia con l’amico Edoardo Tavassi. Staremo a vedere.