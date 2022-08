Ilary Blasi, sensualità allo stato puro | La conduttrice come non l’avete mai vista

La fine del lungo matrimonio con Francesco Totti non offusca la bellezza della conduttrice romana. Ecco l’ultima foto

La favola d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è finita ormai alcune settimane fa. Ha occupato le prime pagine di tutti i giornali. Oggi i due vivono vite separate. Ma non per questo, Ilary è meno bella. Eccola, quindi, al mare a Sabaudia, tappa estiva obbligata di ogni romano doc.

La fine di un amore

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Lo stringato comunicato di qualche settimana fa.

Un idolo per i tifosi della Roma. Il Capitano per eccellenza. Un numero 10 da olimpo del calcio, che ha rifiutato anche palcoscenici che gli avrebbero fatto vincere molto di più. Francesco Totti, “er Pupone”, è davvero l’ottavo re di Roma per la sponda giallorossa della Capitale. Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato sempre con la Roma, realizzando 250 reti in Serie A.

Nel 2005, Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi. Showgirl, nasce, nel mondo dello spettacolo come “Letterina” del fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Jerry Scotti. Ma nel corso della sua carriera conduce programmi di grande successo, tra cui “Le Iene” e il “Grande Fratello”.

“Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenita’ dei nostri figli”. Questa, invece, la dichiarazione di Totti.

Ilary, bellissima a Sabaudia

Ovviamente, la notizia ha fatto il giro del web. E, ancora oggi, se ne parla. Era il 2002 quando Totti conobbe la donna che sarebbe diventata sua moglie tre anni dopo. Ilary faceva la “letterina” per il programma “Passaparola”. Quando Francesco la vide in tv pensò di volerla sposare immediatamente. La storia diventò di dominio pubblico nel derby del 10 marzo 2002, quando Totti dopo un gol mostrò la maglia “6 unica”:

Nel 2005 le nozze a Santa Maria in Ara Coeli, in una città blindata. Oltre 400 gli invitati al castello di Torcrescenza. Ilary aspettava il primo figlio, Christian, e il suo abito firmato Armani sottolineava la gravidanza in modo leggero ed elegante. Totti invece aveva optato per un tight con tanto di cilindro sempre firmato Armani. Dopo Christian, sarebbero arrivati gli altri due figli, Chanel (2007) e Isabel (2016).

Ma anche i grandi amori finiscono. E ora i due fanno vite separate. Eccola, quindi, Ilary, sulla battigia del mare di Sabaudia, con una camicia estiva, legata sull’addome. Lo sguardo un po’ pensieroso, ma non per questo meno bella e sensuale. La foto pubblicata sull’account Instagram della conduttrice sfiora già i 90mila like!