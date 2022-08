Uomini e Donne, avete mai visto Tina da giovanissima? Sembra un’altra persona: da non credere

Da diversi anni Tina Cipollari affascina il pubblico con il suo outfit e la sua bellezza. Da giovane era ancora più in voga.

Tutti quanti la conoscono per la sua persistenza all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, ma lei è molto di più. In effetti, oltre ad essere una punta di diamante del programma Uomini e Donne, lei ha sempre messo in risalto la sua bellezza, in ogni epoca televisiva affrontata con successo. Le immagini della showgirl in giovane età lasciano intravedere quanto fosse già affascinante in passato e oggi riesce ancora ad avere il suo perché.

Si tratta di una donna molto estroversa e diretta nei confronti dei concorrenti del programma, che riesce a gestire al meglio come opinionista. La presentatrice Maria De Filippi si affida a lei da anni e i risultati derivanti dallo share che insieme portano alla Mediaset non possono che darle ragione. La donna sentenzia su ogni dinamica del programma che affronta, portando dalla sua parte, molto spesso, il pubblico in studio.

La carriera di Tina Cipollari

Sin dal 2001 la vediamo affiancare la regina di Mediaset, partendo nel programma da lei condotto come corteggiatrice, per poi ritagliarsi uno spazio sempre più grande all’interno della rete. Infatti, ha preso parte anche all’andata in onda dei programmi Buona Domenica, Il ristorante, Pechino Express e tanti altri. In più, ha anche inciso due dischi, con il nome Femme fatale e Hawaii.

La giovane età di Tina Cipollari

Le immagini che si possono notare in rete mostrano tutto il fascino che la donna possiede. Inoltre, vi sono anche quelle in un’età più giovane, che danno contezza di quanto la ragazza fosse ammirata anche in passato. Nel 2002 ha conosciuto il parrucchiere di Uomini e Donne, di cui è rimasta molto affascinata, a tal punto da sposarlo poco dopo.

La coppia ha concepito 3 figli, ma l’amore non sempre ha una durata eterna e i due si sono poi separati. Nel 2018, poi, la showgirl ha voluto rendere noto il suo fidanzamento con l’imprenditore Vincenzo Ferrara.

Stiamo parlando di una viterbese doc, nata sotto il segno dello scorpione. In città tutti la conoscevano per la sua bellezza, che si palesa nelle fotografie che si possono trovare facilmente su internet. Non si trova molto in rete della sua vita precedente alla notorietà, ma si sa che è nata il 10 novembre del ’65 e che sua madre si chiama Maria Concetta Cipollari.