Charlene di Monaco contro Alberto: la Principessa svela le sue carte e dice basta

Charlene Wittstock ritorna al Principato di Monaco più agguerrita che mai e dice basta alle imposizioni di Alberto

Charlene di Monaco dice basta al ruolo di silenziosa e timida regnante. L’ex olimpionica sposata con il principe Alberto di Monaco dal 2011 è ritornata al Principato dopo aver trascorso gli ultimi mesi in Sudafrica, la sua terra d’origine. L’allontanamento forzato è stato causato dai problemi di salute che l’hanno colpita.

Dopo mesi di lontananza Charlene è tornata a Monaco e appare più raggiante e sicura che mai. Per anni ha vestito il ruolo della principessa triste, come molti l’hanno definita, costretta a vivere la vita di corte sempre all’ombra di Alberto e della sorella Carolina di Monaco.

Un ruolo che ad oggi le andrebbe stretto e che pare pronta ad abbandonare. La sua apparizione al Gala delle Croce Rossa ha regalato l’immagine di una Charlene sempre bellissima e questa volta sorridente e radiosa. Apparsa a fianco del marito Alberto di Monaco ha indossato un abito che mostrava sospette rotondità tanto che si è parlato di una presunta gravidanza. Ma Charlene non avrebbe in programma un terzo figlio bensì….

Charlene Wittstock dice basta alle imposizioni di Alberto

Le voci di una presunta gravidanza non sembrano preoccupare Charlene di Monaco che anzi è pronta a rivoluzionare la sua vita al Principato di Monaco. La Principessa parrebbe pronta a dire basta alle imposizioni del Principe Alberto e dopo anni rinunce e costrizioni ha deciso di ribellarsi e affrontare con maggior carattere il suo ruolo di consorte e principessa.

Ha fatto nuovamente discutere la sua assenza al Ballo della Rosa. Dopo aver dato forfait nel 2018 e nel 2019 anche quest’anno l’assenza di Charlene ha fatto parecchio rumore. Dalle indiscrezioni pubblicate sul quotidiano francese Voici si legge: “Se n’è andata la fragile principessa degli inizi che lasciava che tutto fosse fatto per timidezza! Oggi sa cosa vuole, e soprattutto cosa non vuole”.

Charlene e Carolina di Monaco: rivalità ancestrale

Dopo anni di scherno e solitudine sembra iniziata una nuova era per la campionessa sudafricana che sin dalle sue nozze ha dovuto fare i conti con l’ingombrante presenza di Carolina di Monaco, amatissima da Alberto e dal popolo monegasco. Charlene durante i mesi di allontanamento si è detta particolarmente infastidita dall’influenza che Carolina avrebbe sui figli Jacques e Gabriella.

La sua assenza al Ballo della Rosa, organizzato da Carolina, non sarebbe però una provocazione verso l’invadente cognata. Piuttosto il gesto di Charlene sarebbe più diretto ad affrontare il marito Alberto, affinché possa guadagnare il ruolo e l’indipendenza che merita. Secondo quanto dichiarato da una fonte vicina alla famiglia reale “adesso la Principessa è abbastanza forte per difendersi”. Chissà dunque che sia l’inizio di una nuova era per la dinastia Grimaldi. Un’era dove la triste Charlene potrebbe dare un nuovo molto al Principato di Monaco.