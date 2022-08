Federica Panicucci, lo scatto in bikini è mozzafiato: la conduttrice è la regina dell’estate

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Federica Panicucci, ha stregato i suoi fan con uno scatto mozzafiato: eccolo.

Lei è una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo nostrano, cha ha portato al successo diversi programmi televisivi e, attualmente, è al timone del talk della fascia mattiniera di Canale 5.

Stiamo parlando chiaramente di Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque e, dalla prossima stagione televisiva, anche del format Back to School, su Italia Uno. Panicucci, infatti, andrà a sostituire Nicola Savino nella prossima stagione.

Intanto, in queste settimane, prima di tornare – forse prima del previsto – a Cologno Monzese, Federica Panicucci si sta godendo le vacanze in compagnia di Marco Bacini. Ecco alcuni scatti.

Lo scatto di Federica Panicucci

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram – dove vanta oltre 1milione di followers – Federica Panicucci ha postato uno scatto mozzafiato. La conduttrice, in compagnia di Marco Bacini, si è mostrata in forma smagliante, come del resto il suo compagno. Sono tantissimi i like al post e i commenti alla coppia, da molti giudicata: “Bellissima”.