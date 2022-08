Frank Matano, che gli è successo? Il comico, irriconoscibile, preoccupa i suoi fan

Quello che è successo a Frank Matano ha creato molta apprensione fra i suoi fan. Le immagini parlano chiaro.

Una volta che un personaggio diviene pubblico, tantissime persone ci si affezionano e sono attente a ogni atteggiamento e dinamica della vita che gli accade. Specie, se poi, questi vip sono molto alla mano e simpatici. Inoltre, oggigiorno, tramite i social network, è anche possibile interagire con loro, grazie ai commenti da inserire sotto i post che condividono. Proprio per questo si crea un tipo di affezione particolare, che li vede essere parte della quotidianità degli utenti.

Gli sketch di successo di Frank Matano

Anche il comico Frank Matano è uno di questi personaggi molto alla mano e che attirano il benvolere del pubblico da casa. Tutti lo conosciamo per le sue continue attività in tv, come giudice di Italia’s got talent, ad esempio, o nel più recente spettacolo mandato in onda su Prime video Lol. Ma anche sui propri profili social riesce sempre ad attirare l’attenzione dei suoi fan, creando degli sketch continui a cui difficilmente ci si riesce a girare dall’altra parte.

Il comico è solito condividere diversi video, con i quali riesce a far divertire molte persone che lo seguono. Infatti, è molto attivo telematicamente sa il fatto suo, dato che la comicità che possiede è molto spontanea e genuina. L’uomo vanta 3 milioni e mezzo di follower su Instagram, sintomo di quanto la gente ami quel genere di spettacolo che offre.

La preoccupazione dei fan di Frank Matano

Quello che di recente ha messo in mostra il comico è il suo lato “calvo” della vita. In effetti, si è palesato di fronte alle telecamere privo di capelli, così da destare tanta preoccupazione, dato che è solito avere una folta chioma. Eppure, sembra scherzarci sopra, dicendo: “mi fa male quando un amico o un conoscente mi passa la mano in testa e fa il suono della lucidatura di essa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frank Matano (@frankmatano)

Come al suo solito, Frank Matano è sempre in vena di scherzi e ben lo sanno i suoi follower. In tantissimi hanno risposto ai commenti ironicamente preoccupati, mentre altri hanno affermato che l’uomo ha ragione, dato che la loro calvizia la vivono nel modo in cui lui lo ha descritto. Sono stati oltre 33 mila i like ricevuti da questo esilarante sketch, da vedere dall’inizio alla fine.