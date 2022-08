Novità assoluta in Italia, hotel extralusso accessibili solo a clienti speciali | Pensato proprio per tutto

Agosto è il periodo che per tradizione molti italiani dedicano alle vacanze e quest’anno, nonostante la crisi, saranno in tanti ad approfittarne. Non manca la possibilità di accedere ad alberghi extralusso ricchi davvero di ogni comfort.

La vacanza, lunga o corta che sia, è il periodo in cui tutti noi ne approfittiamo per staccare la spina e poter così rientrare al lavoro successivamente con più energia. Spesso si approfitta di questa fase anche per visitare un luogo nuovo e, se possibile, anche fare nuove conoscenze.

La scelta quando si è alla ricerca di un albergo dove poter soggiornare non manca di certo. Anzi, è possibile puntare su quello che si preferisce sia per quanto riguarda il costo sia per i servizi che vengono inclusi. In questo caso è importante che tutti si sentano a proprio agio e che ogni dettaglio venga curato.

In Italia la scelta di alberghi non manca: a ognuno la sua esigenza

Chi decide di trascorrere la propria vacanza in hotel solitamente punta su una struttura che sia in grado di soddisfare ogni esigenza, sia per quanto riguarda il cibo sia per i servizi accessori. Tra i più apprezzati ci sono certamente l’aria condizionata, la connessione wi-fi e per chi sceglie il mare la vicinanza alla spiaggia.

Condizione imprescindibile per dare una recensione positiva alla partenza è ovviamente quella di avere a che fare con personale disponibile ad accontentare anche eventuali richieste extra.

Forse non tutti lo sanno, ma a Milano ora è disponibile una realtà che permetta anche ad alcuni componenti della nostra famiglia di soggiornare con il massimo del comfort. Si tratta di una realtà ai nostri amici animali, dove potranno sentirsi come a casa nonostante non si abbia la possibilità di stare loro vicino in quel periodo.

Anche gli animali hanno ora un hotel su misura

La struttura si trova in via Soderini 9, nella zona ovest della città, a pochi passi da piazza Tripoli e ha come proprietaria un’allevatrice di gatti. Lei quindi sa bene di cosa abbiano bisogno per poter stare bene e per aiutarli a convivere anche con altri animali che potranno trovarsi lì nello stesso periodo.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, come se i nostri amici a quattro zampe si trovassero in una spa di primo livello.

Cosetta Bosi, questo il nome della titolare, ha così messo a disposizione dei suoi ospiti cromoterapia in locali riscaldati o rinfrescati dall’aria condizionata, oltre a floriterapia per favorire il rilassamento psico-fisico.

Ogni ospite dell’hotel potrà scegliere dove riposare: ci sono così le cuccette morbide, ma anche mensole e tiragraffi dove potersi arrampicare. E non manca nemmeno la tranquillità: i gatti vengono tenuti al riparo dai rumori del traffico, che potrebbero scaricare alcuni.

L’attenzione della titolare la si può notare anche da un altro particolare di non poco conto. Lei, infatti, ha deciso di curare “l’effetto nostalgia” che ogni proprietario può avere quando è costretto a stare lontano dal suo amico del cuore. È così possibile scaricare un’app che consente di vedere da remoto tramite webcam come lui occupa il suo tempo.

Disponibili anche alcuni servizi extra interessanti, quali visite veterinarie, toelettatura e applicazione di antiparassitari. Davvero concorrenziali anche le tariffe, altro aspetto di non poco conto: si parte da una base che varia dai 15 ai 30 euro al giorno, a seconda della “camera”