Sabrina Salerno, quel costume bianco mette in imbarazzo tutti | Come se non ci fosse

Sabrina Salerno, uno dei volti più conosciuti e amati della musica e della televisione italiana. Questa volta si è mostrata provocante e bella come non mai. Fans in delirio, ecco svelato il motivo.

Sabrina Salerno, nata a Genova in Liguria il 15 marzo 1968, è famosa per essere una cantante e showgirl di grandissimo successo. Lei che è pure una bellissia donna, e non c’è momento in cui non lo dimostri in televisione come sui social. Ma ha anche una notevole carriera alle spalle, come stiamo per scoprire.

Sabrina Salerno, dal successo all’amore: carriera e vita privata

Scoperta dal mitico Claudio Cecchetto, è divenuta celebre negli anni ottanta in qualità di cantante; non solo per la musica disco che ha caratterizzato gran parte della sua professione, ma anche per le sue splendide curve.

Ha ottenuto un enorme successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over the pop. Ma anche con l’ausilio dei singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love). Quest’ultimo in particolare, raggiunse la terza posizione della classifica britannica, impresa riuscita davvero a pochi artisti italiani.

Ma la sua carriera è grandiosa anche nei numeri, con circa venti milioni di dischi venduti che la mettono tra le prime file degli artisti di maggiore successo in Italia. La sua storia è poi continuata a gonfie vele pure fino ai giorni nostri.

Grazie a bellezza, talento e un carattere decisamente estroverso. Tutte qualità che le hanno permesso di diventare un volto noto e apprezzato della televisione e della musica italiana. Per quanto riguarda la sua vita privata, a fine anni ottanta era fidanzata con l’attore Pierre Cosso.

Nel 1994 si fidanza con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce loro figlio, e due anni dopo i due si sono sposati. Un amore che, ancora oggi, li vede felicissimi l’uno legato all’altra.

Sabrina Salerno, i successi passati, il mare e lei: tutto in un solo post

Sabrina Salerno, una figora di spicco tanto nella musica quanto in televisione. E’ apparsa pure in qualche film e in teatro, arricchendo ulteriormente il suo già soddisfacente curriculum.

E a proposito, di recente all’interno di un post sul proprio profilo Instagram si è mostrata sensuale come sempre. Possiamo notare il decollete del suo costume in bella vista, e anche un ricordo legato alla musica: parliamo del brano Boys (Summertime Love).

Nella didascalia al fianco delle fotografie, infatti, possiamo leggere “Everybody summertime love…te ne ricorderai (continua)“. Una chiara allusione al suo singolo di maggior successo. E quel tornerai fa decisamente scaldare i suoi tanti followers. Che comunque, già a vedere le sue forme senza tempo, si saranno infuocati: e sinceramente, si capisce pure perché.