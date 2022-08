Flora Canto, il vento a poppa e…che poppa! | La foto che sconvolge i fan

Flora Canto, è estate anche per lei e non fa davvero niente per non mostrarlo a fans e followers. Le immagini parlano chiaro, impossibile non notarle. Questa volta ha dato davvero il meglio di sé.

Flora Canto, un’attrice e conduttrice nata a Roma nel 1983. Ha esordito a Uomini e donne qualche anno fa, e da quel momento in poi la sua popolarità ha decisamente spiccato il volo. Come vedremo adesso.

Flora Canto, da Uomini e donne al matrimonio con Brignano: carriera e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata legata sentimentalmente a Filippo Bisciglia. Da anni è legata al comico Enrico Brignano, con il quale si è sposata questa estate ed ha avuto due figli: Martina nel 2017 e Niccolò lo scorso 20 luglio.

Arrivando a Flora e alla sua carriera, si è diplomata al liceo linguistico cercando poi di entrare nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Nel 2008 inizia la sua carriera come attrice recitando in Vieni avanti cretino.

Successivamente studia musica, doppiaggio e recitazione in maniera molto approfondita. Prende poi parte a molti spettacoli teatrali e ad alcuni film come La coppia di campioni e Di tutti i colori. Recita pure in una puntata di Don Matteo.

In seguito, si è data alla conduzione di svariati programmi quali Fast and furios, Telethon Rai Uno, Supercinema, Oscar dei porti e molti altri. Ha prestato il suo volto anche per varie campagne pubblicitarie di molti brand famosi. Nell’estate del 2020, ha fatto da inviata al programma quotidiano Ogni mattina condotto da Adriana Volpe su TV8.

Flora Canto, su Instagram si mostra così: spazio al decollete

Flora Canto, una grande professionista, una donna felice – madre di due splendidi figli e moglie di Enrico Brignano, uomo a cui è molto legata – e anche bellissima. Come possiamo vedere in qualche scatto che notoriamente posta sui social media.

Su Instagram, ad esempio, possiamo vedere una foto recente della bella Flora al mare mentre se la gode anche con il decollete in bella vista: “Un saluto con il sole in faccia e il vento a poppa!”.

Presto dovrà tornare alla sua vita di sempre, ma intanto vive al massimo la sua estate condividendo il tutto con i suoi numerosissimi followers. Lei che è tanto famosa e conosciuta, non ha problemi a fare molte interazioni con un solo post, come possiamo vedere molto bene: stavolta, con il vento (e non solo) a poppa.