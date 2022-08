Iva Zanicchi, hackerato il telefono della cantante: “Pubblicati contenuti privati” | La rabbia in un post social

La cantante e conduttrice Iva Zanicchi ha parlato di un increscioso episodio accaduto qualche ora fa: le sue parole.

Lei è una delle cantanti, conduttrici e personaggi tv più mati e iconici del piccolo schermo e della musica, un’autentica leggenda nostrana. Stiamo parlando di Iva Zanicchi, l’Aquila di Ligonchio.

Per Iva Zanicchi è stato davvero un grande anno: ad autunno, su Canale 5, ha deliziato i telespettatori con due serate show D’Iva, che ha conquistato il grande pubblico. Mentre nel febbraio scorso, ha partecipato al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, con il brano Voglio amarti.

In queste settimane, Iva Zanicchi, si sta godendo le vacanze insieme ai suoi familiari ma, la cantante, è stata vittima di uno spiacevole episodio: ecco cosa è accaduto.

Lo sfogo di Iva Zanicchi

Nelle ultime ore sono stati pubblicati contenuti, definiti strani da alcuni utenti, sul profilo ufficiale Instagram di Iva Zanicchi, che vanta oltre 211mila followers. A svelare cosa sia accaduto è stata la stessa cantante in una storia pubblicata qualche ora dopo. Si legge: “Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che spero non ricapiti”.

Iva Zanicchi ha poi continuato: “Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account”.

Il prossimo impegno della cantante

Come già annunciato qualche settimana fa, salvo clamorosi colpi di scena, Iva Zanicchi sarà una delle protagoniste della prossima edizione del programma cult di Rai Uno, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

Nel corso di una recente intervista, la cantante ha parlato proprio di Milly Carlucci, utilizzando parole al miele per la conduttrice Rai. Ha spiegato: “Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. La stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei”.