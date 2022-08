Regina Elisabetta, il segreto custodito da oltre 74 anni: “Solo tre persone al mondo lo conoscono”

Della Regina Elisabetta II si è scritto tanto, eppure c’è ancora un incredibile segreto custodito dalla Sovrana: ecco di cosa si tratta.

La Regina Elisabetta II, lo scorso giugno, ha festeggiato il Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno. Nell’ultimo anno e mezzo, complice la scomparsa del Principe Filippo e la pandemia, la Sovrana ha fatto un passo di lato.

Sua Maestà si è infatti ritirata nel Castello di Windsor, di proprietà della Royal Family, spostandosi verso Buckingham Palace sempre più di rado. Le faccende della Corona, infatti, sono sbrigate dal figlio, il Principe Carlo e del nipote, il Principe William.

In questo contesto, in molti nel Regno Unito, si stanno chiedendo se presto la Regina Elisabetta cederà il passo al suo successore, ritirandosi a vita privata. Un’abdicazione, non certo nuova a Londra, che potrebbe segnare davvero una svolta storica.

Il segreto della Regina Elisabetta

Oggi la Regina Elisabetta è considerata, ormai in tutto il mondo, una vera icona. Su di lei e la sua incredibile storia sono stati scritti innumerevoli libri, inchieste, articoli, eppure molti segreti della Famiglia Reale sono gelosamente, e a questo punto sapientemente, custoditi. Ad esempio, conoscete il segreto della fede nuziale della Sovrana? Si tratta di uno dei pochi gioielli non esposti al pubblico a Buckingham Palace.

Come scrive la giornalista Ingrid Seward nel suo libro, dal titolo Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh, esiste un segreto che da anni accompagna quella fede. Il gioiello ha un valore affettivo inestimabile per la Regina Elisabetta: regalato dal Principe Filippo di Edimburgo, come proposta di matrimonio, è forgiato da alcune pietre date in dono dalla madre – e dunque suocera della Sovrana – del Principe.

La rivelazione della giornalista

Ma di quale segreto si tratta? La giornalista scrive nel suo libro: “Almeno Filippo non ha avuto le spese di una fede nuziale, poiché il popolo del Galles ha fornito una pepita d’oro gallese da cui l’anello è stato fatto. Nessuno sa cosa dice, a parte l’incisore, la Regina e suo marito”.

Dunque, una scritta, che nessuno conosce e, a quanto pare, la Regina non ha rivelato nemmeno ai suoi figli. Per qualcuno si tratta di una dedica d’amore del Principe Filippo, per altri un promemoria per custodire altri segreti della Famiglia Reale. La Sovrana non si è mai separata dalla fede.