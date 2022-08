Guendalina Tavassi, sempre più provante | La cosa più coprente sono gli occhiali da sole

Guendalina ha fatto ben presto breccia nei cuori degli uomini italiani, grazie alla sua capacità di provocare. Sempre bella e sensuale in ogni suo scatto.

Il suo folto numero di followers su Instagram avrà certamente gradito. Del resto, si aspetta la stagione estiva anche per vedere donne belle e procaci come Guendalina Tavassi con meno abiti addosso. E lei non delude mai…

Chi è Guendalina Tavassi

Opinionista e showgirl. Ma, soprattutto, influencer. Con quel numero di followers sui social non poteva essere altrimenti. Molto del suo successo è dovuto alla partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello nel 2011. Ma, da quel momento, Guendalina è riuscita a non scendere più dal treno su cui è salita. E non è da tutti.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è poi proseguita con una parte nella sit-com S.P.A. Spesso è stata spesso ospite nei salotti di Barbara d’Urso, tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Negli ultimi anni, Guendalina Tavassi ha scalato le classifiche delle donne più seguite sui social in Italia. Non è la sua unica attività, comunque. A Roma gestisce infatti un locale della movida molto in voga, soprattutto tra i più giovani.

Negli ultimi mesi, però, è salita alle cronache dei rotocalchi anche per la sua tormentata vita personale e sentimentale. Assai burrascosa, infatti, la fine della sua relazione con Umberto D’Aponte. Con l’imprenditore, la bella Guendalina ha avuto una intensa storia. Ma la fine del rapporto si porta ancora dietro ancora strascichi, accuse reciproche e denunce.

Guendalina Tavassi e il bikini succinto

Nata l’1 gennaio del 1986, Guendalina Tavassi ha un fratello di nome Edoardo. Il padre è avvocato, mentre la mamma purtroppo è venuta a mancare quando Guendalina era molto piccola. Una perdita che ovviamente ha segnato la showgirl.

Guendalina ha fatto ben presto breccia nei cuori degli uomini italiani, grazie alla sua capacità di provocare. Alta 168 cm, pesa 54 chili, fisico perfetto e sguardo magnetico. Ha moltissimi tatuaggi, tra i quali la scritta del nome della figlia “Gaia” sul braccio e la scritta “I Love Him” e tantissimi altri. Oggi, infatti, conta oltre un milione e trecentomila followers su Instagram. E dobbiamo dire che il suo profilo è aggiornato con grande frequenza e mai in maniera trascurabile…

Oggi, per esempio, si cela dietro un paio di occhialoni da sole di colore bianco. Non esageriamo molto se diciamo che siano la cosa più coprente indossata dalla bella Guendalina. Il bikini, a motivo floreale, è infatti a dir poco succinto. E oltre 15mila persone hanno apprezzato la foto. Ma ora che la state ammirando anche voi, siamo certi che non vi lascerà indifferenti…