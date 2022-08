Uomini e Donne, nel dating show di Maria De Filippi arriva la bellissima nipote di Gemma Galgani

Gemma Galgani pare pronta per i reality show e spedisce sul trono di Uomini e Donne la nipote Carola

Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, storico programma condotto da Maria de Filippi e punta di diamante del palinsesto di Canale 5. E’ tempo del solito toto tronista che precede l’inizio di ogni edizione del programma.

Numerose indiscrezioni circolano e alcuni nomi sono già saliti alla ribalta. Primo fra tutti spicca il nome di Carola, giovane nipote di Gemma Galgani, storica partecipante dal programma e protagonista di rocambolesche avventure sentimentali.

L’esuberante torinese potrebbe dunque vedere sul trono sua nipote, degna erede e forse futura rivale di Tina Cipollari. L’agguerrita opinionista non perde infatti occasione per dimostrare l’antipatia che nutre per Gemma e chissà che l’arrivo di sua nipote sul trono possa infastidirla ancora di più.

I nuovi papabili tronisti di Uomini e Donne. Scopriamo chi sono

Uomini e Donne torna in onda anche quest’anno nella medesima fascia oraria e non si fa altro che parlare dell’identità dei nuovi papabili tronisti. Forse Gemma Galgani è riuscita a far salire sul trono la nipote Carola e se ne vedranno delle belle una volta iniziata la nuova edizione del programma.

Spunta anche il nome di Andrea Della Cioppa che ha partecipato al programmalo scorso anno come pretendente di Veronica Rimondi, che ha concluso il suo percorso scegliendo Matteo Farnea. Dopo la cocente delusione Andrea potrebbe finalmente rimettersi in gioco e trovare la sua anima gemella.

Gemma Galgani approda nel mondo dei reality show

Continua a far parlare di sé la regina torinese del salotto più seguito d’Italia. Durante la pausa estiva delle riprese le anticipazioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne vedono al centro del gossip Gemma Galgani, che nonostante l’estate da single non si è persa d’animo. Ha trascorso le vacanze estive in Portogallo ed è pronta a ritornare sul piccolo scherno.

A quanto pare la 73enne potrebbe fare il suo ingresso nel mondo dei reality, o nella casa del Grande Fratello Vip o come partecipante alla prossima edizione de La Talpa, in onda in primavera su Canale 5. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprirlo.