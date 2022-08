Buoni benzina Esselunga: è davvero possibile risparmiare ma attenzione perché oltre alla data di scadenza non li potrete più usare

Fare benzina (ma vale anche per le altre alimentazioni) è ormai diventato un vero e proprio salasso. Ridurre l’impatto per questa voce di spesa è però possibile semplicemente recandosi al supermercato.

Ormai da qualche tempo, complice anche la guerra in Ucraina, fare benzina è diventato sempre più costoso. E cambia poco per chi ha una vettura con un altro tipo di alimentazione, anzi. Molti si mettono così alla ricerca del distributore più economico presenti nella propria zona pensando di riuscire a risparmiare almeno qualcosa.

L’effetto, però, viene purtroppo raggiunto solamente in parte, nonostante il governo abbia prorogato ulteriormente il taglio delle accise. In una situazione come questa diventa così fondamentale mettersi di impegno e provare a individuare soluzioni alternative.

Finalmente c’è un modo per risparmiare sulla benzina

Cosa fare quindi se ci si trova attanagliati anche da altre voci di spesa (gli aumenti riguardano un po’ tutto) e non si sa come uscirne? Il problema può essere più grave soprattutto per chi è costretto a fare decine di chilometri per motivi di lavoro ed è costretto quindi a fare rifornimento con cadenza quasi quotidiana.

Fortunatamente una piccola scappatoia è possibile e senza dover fare grandi sacrifici. Anzi, l’obiettivo può essere raggiunto semplicemente attraverso un’azione imprescindibile per tutti: fare la spesa al supermercato.

C’è infatti una delle catene più amate dai consumatori e presente praticamente in tutta Italia che ha pensato di venire incontro ai clienti che hanno questo problema. Si tratta di Esselunga, che dà dei buoni sconto benzina una volta che si arriva alla cassa e si provvede a pagare quanto acquistato. Un vantaggio non da poco quindi, che può essere fondamentale per tantissimi clienti.

Esselunga aiuta a risparmiare sulla benzina

I buoni sconto sulla benzina vengono rilasciati da Esselunga a condizione di avere acquistato alcune categorie di prodotti. Se si vogliono ottenere è bene quindi sapere quali siano.

Questi sono del valore di 5 euro l’uno e sono presenti direttamente sul fondo dello scontrino, in modo tale che ognuno sappia bene quale sia il vantaggio a cui ha diritto. Nel caso in cui si decida di acquistare più di uno dei prodotti collegati all’iniziativa, anche lo sconto sarà quindi maggiore.

I coupon prevedono uno sconto di 5 euro ogni 25 euro di carburante, ma non sono però validi per chi deve fare rifornimento per una vettura a Gpl o a metano.

Usufruire di questa agevolazione è davvero molto semplice: basta infatti consegnarli all’addetto al distributore, che provvederà a sottrarli all’importo da pagare, ma sono validi anche per chi dovesse propendere per il self service.

Non c’è però tempo da perdere: è possibile utilizzarli solo fino al prossimo 21 agosto.