Paul Pogba, il gesto disperato del campione | I tifosi della Juventus non ci credono

Il centrocampista francese Pogba, ritornato alla Juventus questa estate, è stato protagonista di un gesto disperato che ha sorpreso i tifosi.

Paul Pogba sta tenendo col fiato sospeso la Juventus e i suoi tifosi per l’infortunio al ginocchio che rischia di tenerlo fuori per diverso tempo. Dopo il consulto a Lione, il francese ha deciso di non operarsi così da non compromettere la sua presenza al prossimo Mondiale.

Dovrebbe così ritornare in campo tra circa 35 giorni, con la possibilità di vederlo giocare nel match contro la Salernitana del prossimo 11 settembre. Un avvio di seconda avventura alla Juventus sfortunato per Pogba, rientrato a Torino dopo sei anni al Manchester United.

Il Polpo, che vedeva ormai terminata la sua esperienza ai Red Devils, ha fatto di tutto per tornare in bianconero e al suo ritorno a parametro zero è stato accolto come un eroe dai fan italiani che ora dovranno attendere un po’ prima di vedergli fare magie in campo.

E arrivato alla Vecchia Signora, Pogba ha subito ripreso il numero che aveva lasciato al momento del suo addio nel 2016: il 10. Maglia speciale lasciata in eredità da Paulo Dybala, che ha lasciato la Juventus al termine del suo contratto e si è trasferito alla Roma.

Il francese e l’argentino hanno giocato insieme in bianconero per un anno, nella stagione 2015/2016, e tra loro due è subito nata una grande amicizia. E proprio per giocare ancora con la Joya, il Polpo si sarebbe reso protagonista di un gesto disperato.

Pogba le ha provate tutte, ma il suo gesto disperato non è servito

L’amicizia tra Paul Pogba e Paulo Dybala va ben oltre il campo da calcio, come dimostrato anche nel corso di questa estate con i due calciatori che hanno trascorso le vacanze insieme con anche le loro rispettive compagne.

Il francese e l’argentino hanno trascorso insieme giorni di relax in America e in uno dei loro discorsi, Pogba ha tentato il disperato gesto di convincere Dybala a restare alla Juventus così da poter giocare ancora insieme.

Come rivelato in una intervista ai microfoni di DAZN, infatti, il Polpo ha rivelato di aver provato a fare da “d.s. per la Juventus”: “Ho parlato tanto con Paulo, gli ho chiesto perché non restava in bianconero per giocare un altro po’ insieme”.

La risposta di Dybala è stata chiara: “Mi ha risposto che ormai era già andato via e che avrei dovuto chiamarlo prima… Ma noi scherziamo sempre”. Pogba e la Joya potranno allora ritrovarsi in campo solo da avversari nelle partite tra Juventus e Roma.