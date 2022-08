Chiara Ferragni, lo scatto con lato b in vista è mozzafiato: l’influencer è la regina dell’estate

L’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto mozzafiato che ha infiammato i social: eccolo.

Imprenditrice digitale, influencer, Chiara Ferragni è la regina dei social nostrani. La moglie del rapper Federico Lucia – in arte Fedez – continua a non avere rivali sui social e ogni giorno regala scatti mozzafiato ai suoi tantissimi followers.

Alcune settimane fa, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023, Amadeus, ha annunciato che Chiara Ferragni salirà sul palco del Teatro Ariston nel corso della prima e dell’ultima puntata della kermesse. Insieme a loro, Gianni Morandi.

Intanto, tra qualche giorno, inizieranno le riprese della seconda stagione della serie di Amazon Video, The Ferragnez, il dietro le quinte della famiglia più seguita dei social.

Lo scatto di Chiara Ferragni

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 27,7milioni di followers – Chiara Ferragni si è mostrata in tutta la sua bellezza. L’influencer e imprenditrice digitale, in forma mozzafiato, indossa un bikini rosa e mette in mostra il suo lato b. Il post ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.