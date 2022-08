Noemi Bocchi incinta? Questa volta parla un amico di Francesco Totti: “La nuova fidanzata di Francesco è…”

Il Programma Un’estate in diretta fa chiarezza sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi

E’ la coppia indiscussa dell’estate e il gossip impazza. Stiamo parlando di Francesco Totti e Noemi Bocchi e del loro amore quasi segreto. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha creato grande scompiglio e le notizie sulla nuova love story dell’ex capitano giallorosso si susseguono incessantemente.

Pochi giorni fa Il Corriere della Sera lanciato la notizia della gravidanza di Noemi Bocchi, asserendo che la stessa potrebbe essere incinta di Francesco Totti. Per capire se ci fosse qualcosa di vero i conduttori di Un’estate in Diretta Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno intervistato numerosi ospiti.

Candida Morvillo, giornalista del Corriere, ha dichiarato: “Giovanna Cavalli, una mia bravissima collega, ha raccolto delle voci che girano attorno a questa coppia ‘scandalosa’. Sulla gravidanza di confermato non c’è niente; è un pettegolezzo che gira a Roma e che serve anche a spiegare il modo repentino con cui è scoppiata la coppia Ilary-Totti”.

Ad Un’Estate in Diretta si cerca di fare chiarezza sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi

Gli ospiti di Un’Estate in Diretta hanno detto la propria sul gossip che ha acceso l’estate, ovvero quello della presunta gravidanza di Noemi Bocchi. Dopo la smentita di Candida Morvillo arriva la conferma del Giornalista di Chi Magazine Alessio Poeta, che ha dichiarato: “Io non ci credo, lo stesso Corriere lo ha definito come un gossip apocrifo. Penso sia solo chiacchiericcio e che quindi sia una cosa infondata”.

Dello stesso avviso è il giornalista e scrittore Federico Vespa che ha definito la notizia di cattivo gusto, ammonendo così la scelta del Corriere: “Un giornale importante come Il Corriere della Sera che pubblica sulla base di chiacchiericci una notizia così pesante… C’è una coppia separata e ci sono minori di mezzo, è una cosa di cattivo. Non esiste una cosa del genere, dalle foto poi che vedo Noemi non mi sembra incinta, è magra come un chiodo”.

Gli amici di Totti e Ilary Blasi dicono la loro sulla gravidanza di Noemi Bocchi

In studio erano presenti anche due amici degli ex coniugi che hanno rafforzato le opinioni manifestate dai giornalisti. La showgirl Emanuela Tittocchia ha dichiarato: “Ho visto Ilary fino a maggio/giugno, sempre sorridente; lei è stata molto brava a gestire la situazione. Loro sono stati davvero bravi a gestire ciò. Il gossip sulla gravidanza è brutto”.

Anche Fabrizio Rocca, amico di Totti smentisce il pettegolezzo: “Non crederò mai che la nuova fidanzata di Francesco possa essere incinta; credo sia assolutamente una fake news“. Il pettegolezzo diffuso dal Corriere non è dunque piaciuto agli ospiti del programma e sebbene sia una notizia infondata se ne continua a parlare.