“Maleducazione e invadenza, la vita reale non è Instagram”, Tommaso Zorzi è una furia contro un utente social

L’ex gieffino Tommaso Zorzi ha pubblicato un messaggio di un utente Instagram che lo ha criticato: ed è arrivata la risposta.

Lui è uno degli influencer e conduttori tv più amati dal grande pubblico, salito alla ribalta dopo la vittoria in finale nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Stiamo parlando di Tommaso Zorzi. Da un anno, l’ex gieffino vive una storia d’amore con l’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani. I due convivono a Milano e, spesso, sui social, condividono pezzi della loro quotidianità.

L’attacco all’ex gieffino

In una serie di stories pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Tommaso Zorzi ha scritto un lungo messaggio per uno dei suoi utenti. Dapprima, il vincitore del Grande Fratello Vip 5, ha mostrato ai suoi followers il messaggio di tale utente – il cui nome è stato coperto – il quale ha criticato Zorzi poiché a suo dire, prenderebbe troppo in giro sui social il suo compagno, Tommaso Stanzani.

In questo messaggio si legge: “[…] Il tuo privato per carità è privato e saprai sicuramente come gestirla. Ma il rapporto per come lo mostri pubblicamente è davvero molto triste. Davvero dai l’impressione che non ti freghi più nulla. Le uniche storie che fai sono per prenderlo in giro. Sostegno zero. Vicinanza zero. Tutti si augurano che nel privato sia diverso ma la storia pubblica l’hai resa tu”.

E ancora: “E oramai sono poche le persone che fanno finta di non vedere quanto agli occhi del mondo tu non sia affatto la stessa persona di qualche tempo fa. Che tua sia stato sempre così lo sappiamo tutti, solo che almeno con lui abbiamo sperato ti saresti comportato diversamente. È tutto un po’ triste visto dal di fuori […]”.

La risposta di Tommaso Zorzi

Negli ultime mesi, Tommaso Zorzi ha spesso evidenziato – e talvolta denunciato – le invadenze nella sua sfera privata, in particolar modo sul rapporto con Tommaso Stanzani. Ha scritto l’ex gieffino: “Ma immagina se nella vita reale dici una cosa del genere ad una persona perché non pubblica storie con il proprio compagno? Ti verrebbe giustamente chiesto di farti i ca**i tuoi ed anche in fretta”.

E ancora: “Lo trovo di una maleducazione e di una invadenza che veramente va oltre ogni limite. E quando capiranno che la vita reale non è su Instagram sarà un bel passo avanti. Scusate lo sfogo ma ste cose mi fanno uscire di testa”.