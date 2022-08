Wanda Nara, il panorama davanti al seno che straborda sparisce | E’ incontenibile

La showgirl argentina, si mostra sempre più sensuale, anche durante questo periodo così difficile per il marito Mauro Icardi.

Si rincorrono le voci su presunti tradimenti, sulla fine del rapporto. Ma Mauro Icardi e Wanda Nara continuano a smentire e affrontano ancora oggi tutto insieme. Anche il periodo difficile dell’attaccante argentino. Lui soffre, lei, sui social, fa soffrire noi…

Icardi via dal Paris Saint Germain

“Icardi? La sua esclusione nello scorso weekend è legata a motivi tecnici, ho visto Mauro all’inizio di questa settimana e ho parlato con lui. Gli ho detto che intendo lavorare con una rosa ristretta alle esigenze della squadra, e con non più di 25 giocatori”. Così, in conferenza stampa, l’allenatore del Psg Christophe Galtier ha risposto a chi gli ha chiesto come mai, visto che il club parigino sul mercato cerca un attaccante, non faccia ricorso all’ex interista che ha già in rosa.

“Icardi ha delle richieste, e quali sono i suoi desideri? Non lo so, la società sta lavorando a stretto contatto con Mauro per trovare la migliore soluzione possibile – ha detto ancora il tecnico del Psg -. Lui ha giocato pochissimo nelle ultime stagioni ed è importante che recuperi. Ora ha bisogno di rilanciarsi, e di cambiare squadra. Trovare il posto giusto lo aiuterebbe a ripartire e riprendere al meglio la carriera”.

Una doccia fredda per Maurito. Di sicuro c’è che per lui a Parigi non c’è più spazio, visto che è stato invitato dal club della capitale ad allenarsi insieme agli altri esuberi in orari e con uno staff diversi rispetto alla prima squadra di Galtier. Addirittura qualcuno ipotizza che Icardi potrebbe finire tra i dilettanti, e più precisamente con il National, squadra di quinta divisione francese (equivalente dell’Eccellenza italiana) gestita dal Psg.

Wanda bellissima mentre Mauro è ai margini

Toccherà anche a Wanda Nara risolvere la situazione. Lei, infatti, oltre a essere la compagna di vita di Icardi è anche la sua manager. Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 Maurito. I due furono al centro di una querelle amorosa con un altro calciatore.

Ancor prima che a Icardi, Wanda Nara, è stata legata a un altro calciatore argentino. Il 28 maggio 2008 si è infatti sposata con il calciatore Maxi López. Cresciuto nel Barcellona, in Italia ricordiamo con diverse maglie. Le cose migliori le ha fatte vedere sicuramente con il Catania e il Torino. Ma negli anni ha giocato anche con il Milan, il Crotone e la Sampdoria. Ma, soprattutto negli anni della querelle con l’ormai ex moglie, non ha entusiasmato particolarmente. Da Maxi Lopez, Wanda Nara avuto tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). La coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale.

Negli anni, Wanda ha raggiunto vette di popolarità importanti. Anche grazie alle sue forme e alla sua voglia di metterle in mostra. Eccola, quindi, in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, dove, ovviamente, gli abiti sono più che succinti. Un costumino fucsia, che mostra un decolleté come sempre importante, anche grazie alla posa strategica. E, intanto, Icardi langue ai margini del Paris Saint Germain…