Elisabetta Gregoraci, l’addome scolpito passa in secondo piano rispetto a quel micro bikini

Lei è ormai una habitué delle vacanze in Sardegna. Eccola sfoggiare, come sempre, un fisico a dir poco invidiabile.

Per lei le vacanze in Sardegna sono un must. E per noi è d’obbligo ammirarla sui social. E né lei, né noi rimaniamo delusi. Elisabetta Gregoraci è bellissima in uno degli ultimi post che celebra la sua vacanza nella splendida isola italiana.

Vita e carriera di Elisabetta Gregoraci

Ovviamente, molto della sua fama è dovuta alla relazione con Flavio Briatore. Nell’estate 2006 la Gregoraci, infatti, balza al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, in quel momento direttore generale del team di Formula 1 della Renault, a seguito di un incontro avvenuto nel novembre 2005. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale

I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono al 1997 quando, eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia, prese parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di Miss Sorriso arrivando al 24º posto.

In seguito ha una carriera come modella, sfilando per alcuni dei brand più importanti del mondo. Nel 1999 debutta come attrice ne “Il cielo in una stanza” di Carlo Vanzina, mentre nel 2000 fa una breve apparizione per Carlo Verdone in “C’era un cinese in coma”. Nel 2002 partecipa al programma televisivo Veline, gareggiando con altre ragazze per ottenere il ruolo nello show Striscia La Notizia. Successo anche all’estero quando, nel dicembre 2006, posa per l’edizione spagnola di Playboy, apparendo in copertina e riscuotendo tantissimi consensi.

Dal 14 novembre 2012 conduce per 12 puntate settimanali la prima edizione del varietà comico Made in Sud nella seconda serata di Rai 2 ottenendo un buon successo di ascolti, critica e pubblico. Proprio lei che è calabrese, originaria di Soverato e che ha prestato la propria immagine anche per alcune campagne pubblicitarie della Regione Calabria. Condurrà comunque diverse edizioni di Made in Sud.

Nell’ottobre 2018 è nel film di Mimmo Calopresti Via dall’Aspromonte, al fianco di Sergio Rubini, Marcello Fonte e Valeria Bruni Tedeschi. Nel 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, abbandonando la casa dopo tre mesi, il 7 dicembre.

Elisabetta Gregoraci, bellissima a 42 anni

Come dicevamo, lei è ormai una habitué delle vacanze in Sardegna. Come è noto, infatti, Flavio Briatore ha diversi interessi commerciali e imprenditoriali sull’isola. Anche quest’anno, quindi, Elisabetta Gregoraci si è regalata delle vacanze in quei luoghi incantevoli.

E incantevole è, come sempre lei. Più volte abbiamo celebrato la sua bellezza, che, a 42 anni compiuti da alcuni mesi, non sfiorisce. Anzi. E più volte abbiamo raccontato, sempre spulciando il suo profilo Instagram, della passione di Elisabetta per il fitness. Un allenamento che le permette di sfoggiare quel fisico che tutti noi apprezziamo.

E, allora, non si può non notare quanto sia in forma Elisabetta Gregoraci. In bikini, la showgirl sfoggia degli addominali da far invidia a donne ben più giovani, che sudano e sudano in palestra. Sì, lo sappiamo che non state guardando gli addominali…