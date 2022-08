Luca Salatino e Soria Ceruti, la coppia è in crisi? Il post dell’ex tronista non lascia dubbi

La coppia di Uomini e Donne formata da Luca Salatino e Soraia Ceruti è in crisi? Il post social non lascia dubbi.

Loro sono stati due grandi protagonisti della scorsa stagione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Di fatti, gli ultimi a lasciare insieme il parterre più famoso del piccolo schermo.

Stiamo parlando dell’ex tronista Luca Salatino e dell’ex corteggiatrice Soraia Allam Ceruti. Ma come stanno andando le cose tra i due? Già nelle settimane successive alla scelta, pesanti rumors si sono abbattuti sulla coppia.

Abitando in città diverse, i fan della coppia hanno visto inizialmente poco i due insieme e tanto è bastato per far parlare di una possibile crisi tra i due. Ma ecco che, proprio il pugile e cuoco romano, ha stupito tutti con questo post.

Le parole di Luca Salatino

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Luca Salatino – quasi a voler zittire una volta per tutte i rumors sul conto della coppia – ha pubblicato una serie di scatti in compagnia di Soraia Ceruti. L’ex tronista ha scritto anche un bellissimo messaggio per la sua compagna: “Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi. Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un’amica, un’amante una sorella, e tu sei tutto questo”.

E conclude: “Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero, ti amo”. Tra i due, insomma, sembra vada tutto a gonfie vele.