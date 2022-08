Avete mai visto la figlia da Daniele Bossari e Filippa Lagerback? Oggi è una donna bellissima

Stella, nata il 24 luglio 2003 a Città di Castello. Oggi è una donna bellissima. E col tempo diventerà ancora più bella.

Come passa il tempo. Daniele Bossari ha oggi 47 anni. Ma noi lo ricordiamo chiaramente, giovanissimo, a presentare programmi destinati, in larga parte, alla platea giovanile. Oggi, invece, è un papà modello. E la figlia Stella, oggi maggiorenne, una donna bellissima!

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Dopo aver esordito in radio negli anni novanta, ha lavorato sulla neonata MTV Italia per poi diventare un volto simbolo di Italia 1, rete per la quale ha condotto trasmissioni di successo come Popstars, due edizioni del Festivalbar, Saranno famosi, Top of the Pops e Mistero, concedendosi anche alcune conduzioni televisive su Rai 2. Nel 2017 vince la seconda edizione del Grande Fratello VIP.

Oltre a quelle già menzionate, nella sua carriera ricordiamo anche programmi come “Fuego” e “Wozzup?”. Nel 2017, come detto, vince la seconda edizione del Grande Fratello VIP con il 52% dei voti, battendo in finale il modello Luca Onestini. Dal gennaio 2018 è opinionista fisso della tredicesima edizione de L’isola dei famosi.

Da anni è legato sentimentalmente a Filippa Lagerback, 48enne, ex modella svedese, naturalizzata italiana grazie al suo matrimonio. Da anni è al fianco di Fabio Fazio in “Che tempo che fa”. Inizia la carriera come fotomodella in madrepatria. Ma ben presto raggiunge il successo in Italia. Prima con alcuni spot televisivi, poi con una presenza sempre più costante nei programmi trasmessi dalle nostre emittenti. La vediamo in numerose trasmissioni al fianco di Fiorello, ma anche di Marco Balestri e Gene Gnocchi.

A partire dalla primavera del 2005 assiste Fabio Fazio nel talk show “Che tempo che fa”, introducendo gli ospiti che vengono intervistati durante la puntata. Proprio Fabio Fazio l’ha voluta, insieme all’altra fedelissima Luciana Littizzetto al Festival di Sanremo del 2013, condotto dal noto presentatore genovese.

Stella, bellissima, giovane, donna

I due hanno avuto una figlia, Stella, nata il 24 luglio 2003 a Città di Castello. Nel 2017, durante la semifinale del Grande Fratello VIP chiede a Filippa di sposarlo. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile il 1º giugno 2018 alle Ville Ponti, a Varese.

Da quest’unione, quindi, come detto, è nata Stella, che oggi è una giovane donna bellissima. Da papà Daniele prende l’intraprendenza e la simpatia. Da mamma Filippa il fisico slanciato e il portamento. Sui social è abbastanza attiva, come tutti i giovani.

Ed eccola, quindi, in riva al mare, con un bikini di colore verde. “Qualche giorno al mare prima di partire per la prossima destinazione, tramonto e luna in spiaggia” scrive. Stella è già una donna bellissima e siamo sicuri che col tempo diventerà ancora più bella.