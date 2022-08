Meghan e Harry snobbano Kate e William: il gesto dei Duchi fa infuriare la Famiglia Reale

Harry e Meghan voleranno in Inghilterra il prossimo mese ma a quanto pare ad attenderli non ci saranno i Duchi di Cambridge

A settembre i Duchi di Sussex sono attesi in Europa per impegni legati alle loro attività di beneficenza. Harry e Meghan hanno fatto sapere attraverso i loro portavoce che la prima settimana di settembre li vedrà impegnati in «eventi legati a enti di beneficenza che stanno loro a cuore» nel Regno Unito e in Germania.

La stampa inglese ha subito fatto speculazioni su se e quando i Sussex incontreranno William e Kate e la Regina Elisabetta, vista la pienissima agenda di impegni e il gelo regale che oramai permea tra i membri della royal family.

Per quanto riguarda la Regina Elisabetta II quella settimana sarà per lei cruciale dato che il Regno Unito sta andando incontro al cambio di governo e il 5 settembre la Regina dovrà nominare il successore del dimissionario Boris Johnson. L’interrogativo più interessante però è quello che riguarda l’eventuale incontro con William e Kate dati gli ultimi imbarazzanti episodi.

Kate Middleton non pare contenta dell’arrivo a Londra di Harry e Meghan

Le prima settimana di settembre potrebbe essere il momento per la reunion degli ex “Fab Four, anche se la la biografa reale Ingrid Seward pare molto scettica tanto che sul Sun ha dichiarato: “Se anche i Sussex decidessero di fermarsi a Windsor per qualche giorno, dubito che si imbatterebbero nei Cambridge per caso, anche se in quel periodo saranno già vicini di casa”.

Il dissapore che scorre tra le due coppie è palese, basti pensare a quando Meghan ha cestinato i fiori che Kate le aveva mandato dopo le incomprensioni sugli abiti delle damigelle al suo matrimonio. La Seward ha poi tuonato: “Perciò, a meno che non si mettano d’accordo preventivamente e non si organizzino prima, vedo molto difficile che le due coppie trovino il modo di incontrarsi all’ultimo momento”.

La reunion dei Fab Four non fa ben sperare

Non basterà il formale messaggio di auguri inviato dai duchi di Cambridge in occasione del compleanno di Meghan a disgelare il clima di guerra fredda che intercorre tra i fab four. Durante le celebrazioni per Giubileo di Platino della Regina alla St Paul Cathedral le due coppie si sono ignorate.

Per non parlare della festa di compleanno della piccola Lilbet a cui Kate e William non hanno partecipato. Non resta che aspettare qualche settimana anche se, dati i precedenti, l’arrivo dei Sussex nel Regno Unito non fa prospettare un’accoglienza a braccia aperte.