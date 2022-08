Valentina Ferragni, lo spacco è vertiginoso: l’influencer è mozzafiato [FOTO]

Valentina Ferragni, influencer e sorella di Chiara Ferragni, si è mostrata in tutta la sua bellezza in un mozzafiato scatto sui social.

Lei è una delle influencer più amate e seguite dei social, sorella d’arte della regina dei social nostrani, Chiara Ferragni. Stiamo parlando della più giovane di casa Ferragni, Valentina.

Valentina Ferragni, da oltre 9 anni, vive una bellissima storia d’amore con Luca Vezil, professione igienista dentale ma anche influencer. I due formano una delle coppi più seguite del mondo social.

Insieme a Chiara Ferragni e Fedez – e agli altri della famiglia – anche Valentina Ferragni sarà protagonista della seconda stagione di The Ferragnez, le cui riprese inizieranno nella prossima settimana, e andrà in onda su Prime Video.

Lo scatto di Valentina Ferragni

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 4,4milioni di followwers – Valentina Ferragni si è mostrata in tutta la sua bellezza. La sorella di Chiara Ferragni indossa in questo scatto un vestito rosso con spacco laterale: bellissima, Valentina è in forma mozzafiato. Tantissimi i like e le reaction al post.

I progetti futuri di Valentina Ferragni

Nelle ultime ore, a causa dell’assenza di Luca Vezil negli scatti e nelle stories di Valentina Ferragni, si sono paventate voci circa una crisi tra i due. Nulla di più falso: come hanno spiegato i diretti interessati, infatti, Vezil trascorrerà un mese fuori dall’Italia per un importante progetto di lavoro. L’influencer, invece, è volata ad Ibiza insieme alle amiche, dove ad aspettarla c’erano anche i Ferragnez.

Intanto, dopo il grande successo di Chiara Ferragni, sono in molti a scommettere che anche Valentina Ferragni farà lo stesso straordinario percorso. Nella scorsa stagione televisiva, c’è anche stato il suo debutto nel piccolo schermo, con un’intervista negli studi di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Intanto, ha fondato la sua linea di gioielli, Valentina Ferragni Studio, ed è stata inserita da Forbes nella lista dei 30 under 30 da tenere d’occhio per il futuro.