Baywatch, ricordate la serie televisiva cult degli anni ’90? Oggi i protagonisti sono irriconoscibili

Trasmessa tra il 1989 ed il 2001, Baywatch è stata una delle serie più popolari degli anni novanta. Vediamo che fine hanno fatto i protagonisti oggi.

Tra le serie che più hanno caratterizzato gli anni novanta, non possiamo fare a meno di menzionare la celebre Baywatch. Trasmessa a partire dal 1989, ha tenuto compagnia a milioni di spettatori fino al 2001 con 11 stagioni, prima di concludersi definitivamente con il film Baywath – Matrimonio alle Hawaii.

La serie prende ispirazione dall’impegno dei Los Angeles County Lifeguards e racconta le avventure dei guardaspiaggia di Baywatch, situata nella contea di Los Angeles. Tra salvataggi e momenti di vita quotidiana, il gruppo di guardaspiaggia è riuscito a conquistare il pubblico.

Grazie a Baywatch, attori come Pamela Anderson e David Hasselhoff si sono guadagnati una fama internazionale. La serie ha avuto un ruolo fondamentale per la loro carriera. Ma che fine hanno fatto i protagonisti oggi?

Il cast di Baywatch dopo la serie

Iniziamo con David Hasselhoff. In Baywatch ha interpretato Mitch Buchannon. Nonostante il successo ottenuto grazie alla serie, in seguito alla conclusione di quest’ultima l’attore ha affrontato un periodo buio, segnato dalla dipendenza dall’alcol.

Hasselholff è riuscito a superare l’alcolismo ed è apparso in diversi film, tra cui Palle al balzo – Dodgeball e Un ragazzo tutto nuovo, nei quali ha interpretato se stesso, e il film Baywatch uscito nel 2017, con un cameo.

Pamela Anderson è entrata nel cast di Baywatch nel 1992 nei panni di C.J. Parker, diventando subito una delle protagoniste più amate. Grazie alla serie, si è affermata come sex symbol con un notevole successo.

Col passare degli anni, l’attrice ha fatto molto parlare di sé, non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita privata. Nota per il suo impegno in tema di diritti degli animali, la Anderson ha continuato a dividersi tra cinema e televisione recitando in diverse serie, tra cui V.I.P. e Una pupa in libreria. Inoltre ha preso parte al film Baywatch nel 2017.

Tra gli altri protagonisti della serie, ricordiamo Yasmine Bleeth, che in Baywatch ha interpretato Caroline Holden. A soli tre anni dal suo ingresso nel cast, l’attrice è stata allontanata a causa della sua tossicodipendenza.

In riabilitazione ha conosciuto il suo futuro marito. Ma per lei non è stato semplice superare i problemi con la droga: qualche tempo più tardi, infatti, è stata arrestata per possesso di cocaina insieme al suo compagno. Dopo Baywath ha preso parte alla serie Nash Bridges e ad altri progetti, senza però avere dei ruoli di rilievo. Si è poi allontanata dai riflettori.

Anche Jeremy Jackson, noto per aver recitato nella parte di Hobie Buchannon (il figlio di Mitch), si è ritrovato ad affrontare una pesante tossicodipendenza. L’attore, entrato nel cast della serie dopo essere stato scelto al posto di Leonardo Di Caprio, è stato obbligato a rinunciare al suo ruolo.

Jackson ha abbandonato il mondo dello spettacolo e, nel corso degli anni, ha avuto molti problemi a causa dell’abuso di droga. Nel 2015 è stato arrestato per aggressione a mano armata e, dopo due anni, è stato nuovamente arrestato per aver accoltellato una persona. Oggi sembra aver cambiato vita ed è impegnato nel fitness.

Micheal Newman, in Baywatch, ha interpretato se stesso. L’attore si è contraddistinto in quanto unico vero guardaspiaggia della serie. A soli 10 anni, infatti, ha iniziato entrando a far parte dei Junior Lifeguards.

Nel 1989 è stato scelto come collaboratore da Greg Bonann, diventando consulente tecnico della serie. Newman, però, non si è limitato a lavorare dietro le telecamere: ha fatto diverse comparsate come attore, fino a entrare ufficialmente nel cast nel 1996. Attualmente l’attore vive a Los Angeles, insieme alla famiglia, e dal 2011 combatte contro al Parkinson.