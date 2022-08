Il Paradiso delle Signore 7, lo spoiler di Vanessa Gravina: “Umberto? Minaccerà Adelaide ma poi commetterà…”

In una lunga intervista, Vanessa Gravina, la Contessa Adelaide de Il Paradiso delle Signore, svela cosa accadrà nelle prossime puntate.

Sul finale della scorsa stagione, abbiamo assistito, tra gli altri, all’addio di Umberto Guarnieri alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Il Commendator, scappato dalla villa, ha dichiarato il suo amore a Flora Gentile Ravasi.

Proprio lei, figlia di Achille Ravasi, che era giunta a Milano per scoprire la verità sulla scomparsa di suo padre. Un gesto che ha mandato su tutte le furie la Contessa la quale, desiderosa di vendicarsi, metterà in scena il suo piano.

Venuta in possesso di alcune quote del Paradiso da Dante Romagnoli, che lavora nel negozio come stilista, la Contessa sarà una furia. Ma Umberto non sarà da meno, come rivela questa intervista.

Le parole di Vanessa Gravina

Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù Tv, Vanessa Gravina, ha parlato del destino della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo e, in particolare, della sua faida appena iniziata con Umberto Guarnieri. Ha spiegato: “Minaccerà Adelaide di rovinare la carriera di suo nipote se non farà quello che vuole. Metterà in pratica tutte le sue forze economiche, finanziare ed editoriali. Poi però commetterà un passo falso”.

Inizialmente, ha spiegato Vanessa Gravina, Adelaide si scontrerà con Vittorio Conti, il quale non approverà il suo tentativo di vendetta contro Flora Ravasi. Azioni che potrebbero portare ad un danno rilevante per il grande magazzino milanese. I due, però, finiranno poi per allearsi contro le mire di Umberto Guarnieri, tornato l’imprenditore spregiudicato di un tempo. Con loro, però, ci sarà anche Marcello Barbieri: “Lo prenderà sotto la sua ala e farà di lui un perfetto gentiluomo e uomo d’affari”.

Il destino della Contessa

Sempre nel corso dell’intervista, Vanessa Gravina ha rivelato il reale rapporto tra la Contessa e il Guarnieri, ma anche la Sant’Erasmo, dopo qualche tempo, accantonerà le sue mire, almeno in amore. E questo, aprirà la strada ad una nuova relazione per Adelaide.

Ha infatti concluso: “È ancora innamorata nonostante il modo in cui l’ha trattata. Lei ha cresciuto i suoi figli, lo ha accolto, gli ha risanato l’azienda. E lui l’ha lasciato da un giorno all’altro per una donna più giovane. È amareggiata e addolorata”.