Modric ha un’ossessione che sorprende anche i compagni | Non può farne a meno

Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha un’ossessione che sorprende anche i compagni di squadra. Non può farne a meno.

Luka Modric è uno dei centrocampisti che ha segnato gli ultimi quindici anni del calcio mondiale. Un talento puro, tecnica sopraffina e un destro che fa sognare i tifosi del Real Madrid e di tutti gli appassionati di pallone. Dal 2012 il croato veste la maglia dei Blancos, che nell’agosto di quell’anno lo acquistarono dal Tottenham per circa 35 milioni di euro.

E in 10 stagioni, il centrocampista nato a Zagabria ha fatto incetta di premi in Spagna e in giro per l’Europa. Con la squadra della capitale iberica ha infatti conquistato tre campionati spagnoli, una coppa e quattro Supercoppe Nazionali, ben cinque volte la Champions League e quattro Mondiali per Club.

A livello personale ha raggiunto l’apice della sua carriera nel 2018 quando, dopo aver vinto la Coppa dei Campioni con il Real Madrid ed aver portato la Croazia al secondo posto al Mondiale russo, ha conquistato il Pallone d’oro e il FIFA Men’s Player.

Ora, a 37 anni da compiere a settembre, è ancora il perno del centrocampo dei Blancos che si completa con Toni Kroos e Casemiro. Un terzetto diventato leggenda, ma che pian piano mette primavere sulle spalle.

E per questo motivo, il Real Madrid sta operando molto sul mercato per assicurarsi i degni eredi di questi tre calciatori. Lo scorso anno è arrivato Camavinga, mentre questa estate il club madrileno ha sborsato ben 80 milioni nelle casse del Monaco per portare al Bernabeu Tchouameni.

Modric, l’ossessione dopo ogni trofeo che coinvolge Casemiro e Kroos

Modric ha condiviso così tantissimi successi con Casemiro e Kroos e proprio per i due compagni di squadra il croato prova una vera e propria ossessione. Per cosa? Una fotografia che immortale i tre dopo ogni trofeo vinto.

Il particolare è saltato agli occhi di tutti dopo la vittoria dell’ultima Supercoppa europea. Al termine della partita vinta contro l’Eintracht Francoforte, infatti, è arrivato il momento dello scatto ma per Modric qualcosa non andava: ovvero la disposizione del fantastico trio.

Kroos e Casemiro si sono disposti per la foto, prima dell’intervento del croato che quasi come un’ossessione compulsiva ha cambiato la collocazione del “quadretto” per farla essere uguale a tutte le altre fatte dopo la vittoria di un trofeo.

La disposizione ideale di Modric prevede quindi lui a destra dell’immagine, Casemiro al centro e Kroos a sinistra. Tutto sistemato e via con lo scatto. Una foto che non può mancare dopo la conquista di una coppa e che i tifosi del Real Madrid sperano di vedere ancora per molto tempo.