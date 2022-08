Wanda Nara, il perizoma sparisce e l’unica risposta è.. | Chissà chi sarà il destinatario

Arrivano delle parole pesanti da parte di Wanda Nara in merito al periodo che sta vivendo. I fan si preoccupano.

La showgirl è solita condividere ogni istante della propria vita lasciando trapelare ogni sensazione che affronta quotidianamente. Di recente, sembra vivere un periodo di indecisione, dovuta anche alla scelta di dove andare a vivere nei prossimi anni di vita. A dare un tocco di indecisione è il contratto del marito e calciatore Mauro Icardi, di cui lei ne cura gli aspetti commerciali e di trasferimento in squadre di club.

In effetti, l’uomo è in rottura con l’attuale squadra di calcio in cui milita, il Paris Saint Germain, di cui è divenuto sempre più una figura ai margini. Forse, a dare adito a questo suo modo di essere in squadra può essere stato anche il rapporto con la moglie, viste le problematiche passate di recente fra i due. A dare notizia di ciò è stato anche il suo ex allenatore Pochettino, che ha dichiarato che le questioni fra i due finivano per tormentare lo spogliatoio.

Le parole di Pochettino in merito alla relazione Icardi-Nara

La modella China Suarez sembra sia stata messa in mezzo ai due spasimanti. Infatti, si parlava di un flirt con l’attaccante argentino, che ha mandato in crisi la coppia. Sembra che Icardi abbia chiesto alla società anche di non giocare per ricucire i rapporti con la moglie-agente. Secondo Pochettino, “nello spogliatoio accadeva di tutto per questa questione”.

Il post di Wanda Nara diretto a ignoti

Quello che di recente ha condiviso la showgirl è uno scatto in spiaggia con lei in costume. Le immagini sono le solite che i suoi fan sono soliti vedere, ma di diverso vi erano delle parole particolari.

Non si sa a chi fossero dirette, ma ciò che è trapelato è stato un attimo di sconforto e di rivalsa verso qualcuno. Se fossero dirette verso Pochettino o sulle tante voci di mercato sul marito non è ben noto, ma si può capire dalle parole che qualcosa che non le è andato a genio c’è.

Wanda Nara ha pubblicato sul suo profilo di Instagram l’immagine di lei sdraiata al mare e una didascalia molto particolare: “il silenzio è una risposta”. Oltre 295 mila like hanno accompagnato le sue parole, oltre alle risposte dei follower inneggianti all’invidia degli altri nei suoi confronti.