Anna Tatangelo, l’avete mai vista prima che diventasse famosa? Sembra un’altra persona, incredibile

Anna Tatangelo, così forse non l’ha mai vista nessuno. Oggi la conosciamo bene, ma in passato era decisamente diversa. Ecco la foto che potrebbe lasciarvi non poco a bocca aperta.

Anna Tatangelo, la conosciamo tutti molto bene. L’artista nata a Sora nel Lazio il 9 gennaio 1987. Il successo nel mondo della musica e della televisione italiana, la relazione con Gigi d’Alessio, la bellezza immutata negli anni.

Tanti i motivi che ci riportano alla mente il viso della bella Anna. Ma vi ricordate dell’artista quando era giovanissima? Prima di arrivare ad una fotografia davvero d’annata, procediamo per gradi. Al contrario però, partendo dal presente e arrivando al passato di uno dei volti più noti della musica italiana.

Anna Tatangelo, da Sanremo 2002 ad oggi | Carriera e vita privata

La svolta della sua carriera arriva quando ancora è giovanissima. Dopo essersi aggiudicata alcuni concorsi musicali, tra i quali l’accademia della canzone di Sanremo, è diventata famosa con la vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione Giovani grazie al brano Doppiamente fragili.

Ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album inediti, incidendo anche delle cover di celebri canzoni come Tu sì ‘na cosa grande. Vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo, tra cui una vittoria nella categoria Donne nel 2006 e un secondo posto nel 2008.

Ha partecipato a tre Summer Festival, ha vinto un Venice Music Awards, un Wind Music Awards e un Premio Lunezia. Nel corso della sua lunga carriera, ha inoltre venduto più di 1,6 milioni dischi aggiudicandosi diversi dischi d’oro e di platino che l’hanno portata ad affermarsi definitivamente nel mondo della musica italiana.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2006 si è legata sentimentalmente a Gigi D’Alessio, con cui ha avuto un figlio. Fra i due è finita nel 2020, e nello stesso anno ha iniziato una storia con Livio Cori terminata purtroppo nel 2022.

Anna Tatangelo, com’era prima? La foto che in pochi hanno mai visto

Se c’è qualcosa che rende un artista eterno, è proprio conoscere tutto ciò che ha fatto nel corso della sua carriera, partendo dagli inizi. Vale anche per Anna Tatangelo. Lei che a partire dal 1994 inizia a partecipare a diverse manifestazioni canore provinciali e regionali.

Nel 2001, viene selezionata dalla Rai per il Girofestival dove presenta il suo primo inedito in assoluto. Firma in seguito il suo primo contratto discografico per la CSB Italia – Casalba. Tanto talento per lei, che però non si accontenta e decide di perfezionare il suo stile musicale presso l’Accademia musicale di Sora.

Nel 2002 entra a far parte dei concorrenti di Sanremo della Categoria Giovani, premiando di fatto tutti i suoi sforzi. Vince la manifestazione grazie al brano Doppiamente fragili a soli quindici anni.

Nel 2004 viene scelta dalla Disney per duettare con Gigi D’Alessio ne Il mondo è mio, canzone dei titoli di coda per l’edizione speciale home video di Aladdin (1992). Periodo di grande successo e cambiamento, pure fisico, per la bella Anna come possiamo constatare pure grazie alla foto in questione.