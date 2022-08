Gigi Proietti, “una figura complessa” | Le figlie parlano solo ora del difficile rapporto con l’attore

Sono passati due anni dalla morte di Gigi Proietti, destinato ad essere ricordato come uno dei più grandi esponenti della storia del teatro italiano. Recentemente, le figlie dell’attore si sono confessate raccontando del loro particolare rapporto col padre.

Gigi Proietti verrà ricordato per sempre come uno dei massimi esponenti della storia del teatro italiano. Travolto da un incredibile successo a partire dagli anni sessanta, ha recitato in numerosi spettacoli teatrali, tra cui “A me gli occhi, please”, segnando una rivoluzione nel mondo del teatro.

Oltre al teatro, ha avuto diverse esperienze televisive partecipando a show del calibro di “Sabato sera dalle nove alle dieci”, “Fantastico” e “Fatti e fattacci”. A partire dagli anni novanta, inoltre, ha recitato in serie divenute celebri come “Il maresciallo Rocca”, “Preferisco il Paradiso” e “Una pallottola nel cuore”.

Per quanto riguarda il grande schermo, non possiamo non menzionare il film “Febbre da cavallo”, diventato un vero cult. Proietti è diventato un punto di riferimento per le generazioni successive.

Con il suo Laboratorio di esercitazioni sceniche, ha avuto allievi come Enrico Brignano, Francesca Reggiani, Giorgio Tirabassi e tanti altri destinati a sfondare nel mondo dello spettacolo.

La rivelazione delle figlie dell’attore

Sono passati due anni dalla triste scomparsa dell’attore, morto nel giorno del suo 80esimo compleanno per via di un arresto cardiaco. Famigliari, amici, colleghi, allievi e fan hanno pianto la dipartita di Proietti, tra messaggi di cordoglio e omaggi alla sua incredibile carriera e persona.

Anche le figlie dell’attore, Susanna e Carlotta, hanno ricordato il padre con alcune rivelazioni sul loro particolare rapporto. Nate dall’amore tra l’attore e la compagna Sagitta Alter, ex-guida turistica di origine svedese, hanno seguito le sue orme nel mondo dello spettacolo.

Susanna ha 42 anni e lavora come costumista e scenografa. Mentre la 37enne Carlotta è cantautrice e attrice. Le due sorelle hanno parlato del padre in un’intervista, descrivendolo come una persona timida, che aveva difficoltà ad aprirsi.

“Non era un padre espansivo negli affetti” hanno spiegato. L’attore “cercava l’attenzione” delle figlie nella speranza di sentirsi dire un “ti voglio bene”, cosa che per lui era difficile da esprimere.

Proseguendo, Carlotta ha aggiunto: “Era una persona umile, una figura complessa e semplice”. Proietti, con il suo carattere genuino, ironico e allo stesso tempo introverso, ha trasmesso la passione per l’arte alle figlie.

“Ho un’impressione forte di lui, che lo comprende tutto: era un uomo di teatro'” ha affermato la più giovane delle sorelle in conclusione.