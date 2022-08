Meghan Markle e il Principe Harry mandano in crisi la Famiglia Reale: l’annuncio dei Duchi

Harry e Meghan pronti a ri-convolare a nozze negli Stati Uniti. La stampa americana lancia la notizia ma i più scettici hanno un sospetto

Nuove nozze per il principe Harry e la duchessa Meghan Markle. La coppia ribelle è capace di fa tremare ancora la solida monarchia inglese. Dopo il matrimonio celebratosi nel maggio 2018 è arrivato per i due il momento di rinnovare le promesse nuziali. Ma numerose novità sono previste rispetto alla prima celebrazione.

A partire dalla location che non sarà la cappella di San Giorgio (Windsor). Confermata è anche l’assenza dei membri della Royal Family; sia per il gelo che permea i rapporti familiari sia perché la cerimonia si terrà negli Stati Uniti. Da due anni oramai la coppia risiede in California, a Montecito.

Secondo le indiscrezioni si tratterà di una cerimonia sobria dedicata a pochi intimi, oltre ai figli ci sarà la madre di Meghan, Doria Ragland. Attesi gli amici stretti della coppia che dopo la cerimonia volerà in una destinazione segreta per una seconda luna di miele.

Harry e Meghan e il matrimonio bis

Harry e Meghan sono pronti a rinnovare le promesse nuziali nei prossimi mesi. Un noto quotidiano inglese ha raccolto le confidenze di un amico della coppia che ha commentato la notizia: “Sono così orgogliosi di cosa hanno raggiunto insieme”. A quanto pare il principe on Harry che afferma di “aver vinto la lotteria”, nello sposare Meghan.

La notizia però ha anche destato i sospetti dei più scettici che vedono dietro le seconde nozze una scelta ben precisa. Non d’amore, bensì di marketing dato il calo d’interesse mostrato dall’opinione pubblica statunitense verso la coppia, che non regge il confronto rispetto all’amore che i sudditi inglesi nutrono per Kate e William.

Le nozze su Netflix fanno discutere

Le seconde nozze di Meghan Markle e del Principe Harry fanno discutere. È stata malvista la scelta dei coniugi di far seguire le nozze da Netflix, il colosso dello streaming con cui i duchi, due anni fa, hanno siglato un contratto milionario.

La stampa americana ha riportati la notizia che da alle scelta delle seconde nozze una veste diversa. Dopo il flop della serie animata Pearl, a cui Meghan teneva parecchio, e il fantomatico documentario in stile Kardashian sulla vita dei Sussex dopo l’addio alla Royal Family, le seconde nozze sanno di scelta commerciale.