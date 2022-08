Wanda Nara, una catwoman sensualissima | La Kim Kardashian argentina strega il web

La modella non smette mai di far parlare di sé. Con il video postato nelle scorse ore, Wanda Nara si è guadagnata il titolo di “Kim Kardashian argentina”.

Modella e showgirl di origine argentina, Wanda Nara è nota per la sua relazione con Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-German con cui si è sposata nel 2014.

Spesso al centro dei rumors più disparati, nelle scorse ore Wanda ha completamente stregato il web con un video postano su Instagram. La modella si è guadagnata il titolo di “Kim Kardashian argentina”.

La notorietà di Wanda Nara

Classe 1986, Wanda Nara ha debuttato come showgirl da giovanissima, guadagnando una grande popolarità in Argentina grazie alla partecipazione a diverse trasmissioni. Tra queste, ha preso parte ai talent show “Patinando por un sueño” e “Bailando por un sueño”.

Nel 2008 si è sposata con il calciatore Maxi López, insieme al quale ha avuto tre figli: Valentino (nato nel 2009), Constantino (nato nel 2010) e Benedicto (nato nel 2012). Quando López si è trasferito nel Catania, la famiglia si è spostata in Italia.

Nel 2013 il loro matrimonio si è concluso, con accuse reciproche di infedeltà. Un anno più tardi, Wanda ha celebrato le nozze con il calciatore Mauro Icardi, della quale è diventata procuratrice e manager sportiva. I due sono diventati genitori di Francesca (nata nel 2015) e Isabella (nata nel 2016).

La loro relazione è finita spesso al centro di diverse polemiche. In particolare, Wanda è stata molto criticata per il suo lavoro di procuratrice. Inoltre, sono diventati famosi i suoi litigi con Ivana Icardi, la sorella di Mauro, che l’ha accusata di sfruttare il marito per soldi.

Le controversie, per la coppia, sembrano non finire mai. Solamente nelle scorse settimane una trasmissione argentina ha diffuso un messaggio vocale tratto da una conversazione tra Wanda e la sua domestica.

Nell’audio, la modella avrebbe ammesso di essere intenzionata a divorziare dal marito e di essersi recata in Argentina proprio per questo motivo. Icardi, da parte sua, ha smentito tutto sui social network.

“Sempre catwoman”

Nonostante i gossip vari e le polemiche, Wanda continua ad essere seguitissima sui social network dove si è affermata come influencer con oltre 13 milioni di followers su Instagram. Nelle scorse ore, la modella ha pubblicato un video che ha lasciato i fans senza fiato.

Nel post, possiamo vederla sfoggiare una sensualissima catsuit firmata Balenciaga. Il modello è stato reso popolare dalla celebre Kim Kardashian che, negli scorsi mesi, è apparsa in diverse occasioni indossando le tutine della nota casa di moda.

View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Wanda Nara, in versione “catwoman”, ha conquistato i fans che l’hanno subito paragonata all’imprenditrice e influencer statunitense. L’attillata catsuit valorizza le sue bellissime forme. Resta solo un mistero che attanaglia i followers: come fanno ad infilarsi in queste tutine strettissime?