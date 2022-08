Regina Elisabetta II, l’unico vizio della Sovrana: “Non riesce proprio a smettere”

Svelata dal suo chef personale la dieta che la Regina Elisabetta II segue da tantissimi anni e non cambia mai.

La Regina Elisabetta, lo scorso giugno, ha festeggiato il Giubileo di Platino per i 70 anni del suo regno. Una festa grandissima per celebrare quella che è stata definita la stella pop dei nostri tempi.

Di fatti, specie negli ultimi anni, la Regina Elisabetta è diventata una vera e propria icona in tutto il mondo. E sono stati tanti i segreti – più o meno confermati – svelati negli anni dai suoi ex collaboratori.

Parliamo di moda, stile, messaggi in codice e tanto altro. Ma, alcuni di questi segreti, sono custoditi gelosamente della Sovrana, come quelli che riguardano la sua dieta.

Cosa mangia la Regina Elisabetta

Stando a quanto scritto da Darren McGrady, uno degli chef personali per anni della Regina Elisabetta, nel suo libro Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen, la Sovrana non ha mai cambiato menù in tantissimi anni. Salvo indicazioni mediche, infatti, la Regina mangia più o meno sempre le stesse pietanze. Lo chef ha spiegato: “È molto disciplinata. Potrebbe avere tutto ciò che desidera, ma è la disciplina che la mantiene così in salute”.

La Regina Elisabetta II ha una regola: niente amido. Ma ha anche un grande vizio: il cioccolato fondente. Ha continuato il noto chef: “Deve essere fondente, più scuro meglio è”. Ci sono poi alcune cose che non potremmo mai trovare nella dieta della Sovrana: la carne cruda, ma soprattutto l’aglio. Come ha spiegato al Corriere della Sera il Dottor Antonino Frustaglia, specializzato in gerontologia e geriatria: “La regina Elisabetta segue un’alimentazione che si avvicina a una dieta per lo più proteica, strettamente mediterranea e ricca di grassi di buona qualità che, per una signora della sua età, va assolutamente bene”.

Passio di lato della Regina Elisabetta?

Da oltre un anno, la Regina Elisabetta ha lasciato Buckingham Palace, andando a vivere in pianta stabile nel Castello di Windsor. Sembrava essere una sistemazione temporanea – dovuta alle precarie condizioni di salute della Regina – ma così non è stato. Per molti, questo è stato il primo segnale di un futuro passo di lato.

A Londra, infatti, sono convinti che entro pochi mesi la Regina Elisabetta abdicherà in favore di suo figlio, il Principe Carlo, il quale – nel caso – diventerebbe Re e sua moglie la Duchessa della Cornovaglia Camilla Parker, Regina consorte. Staremo a vedere.