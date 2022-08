Se prendi questa abitudine in casa potrai risparmiare molti soldi | È semplicissimo ma nessuno lo sa

Non è mai troppo presto per poter risparmiare, a maggior ragione in un periodo come questo in cui sono tante le famiglie in difficoltà. Forse non tutti lo sanno, ma c’è un’azione che potrebbe rivelarsi davvero utile allo scopo.

Ormai da tempo le restrizioni introdotte per fermare la pandemia e la guerra in Ucraina hanno contribuito a diminuire il potere d’acquisto di molte famiglie. Le materie prime in quasi tutti i settori hanno infatti fatto registrare un aumento più che sensibile, rendendo difficile riuscire a gestire tutte le spese necessarie in una casa.

Anche le bollette di luce e gas registrano numeri che hanno pochi precedenti, indipendentemente dal fornitore a cui si decide di affidarsi. A maggior ragione, diventa ancora più importante il comportamento che ognuno di noi ha quando si trova tra le mura domestiche: può bastare infatti anche solo qualche piccolo accorgimento per riuscire a risparmiare.

Risparmiare sulle utenze di casa è possibile: basta poco per raggiungere l’obiettivo

Acqua, elettricità e gas sono indispensabili in ogni abitazione, ma hanno costi non da poco, difficili da sostenere per molte famiglie. Il mercato libero consente di scegliere fornitore e tariffa a cui affidarsi, ma anche questo non sembra essere sufficiente per non ritrovarsi di fronte a un vero e proprio salasso quando ci si trova la bolletta tra le mani.

Proprio per questo un comportamento il più possibile scrupoloso quando ci si trova tra le mura domestiche diventa indispensabile se si vuole ridurre almeno in parte la portata del problema.

Il primo passo da compiere è innanzitutto un uso più attento degli elettrodomestici, soprattutto di quelli che sfruttiamo quotidianamente. Tra questi, soprattutto in questo periodo, c’è il condizionatore (per chi lo ha installato), determinante per rendere i locali più accoglienti visto le temperature elevatissime che ci sono all’esterno. Forse non tutti lo sanno, ma c’è un’operazione legata a questo dispositivo che può consentire di risparmiare davvero.

Attenzione a come usi il condizionatore: il tuo portafoglio ti ringrazierà

Chi è in possesso di un condizionatore dovrebbe sapere quanto possa rivelarsi provvidenziale l’acqua che è contenuta all’interno. Questa può essere infatti riciclata per un riutilizzo successivo, aspetto di non poco conto in un’estate come questa in cui le piogge in tutto il nostro Paese sono davvero rarissime.

Ma quali sono gli scopi per cui potrebbe risultare utile? Ce ne sono diversi. Questa potrebbe servire, ad esempio, al posto dello sciacquone del bagno, operazione che porta a sprecare circa il 30% dell’acqua in una famiglia media

Non solo, molti potrebbero anche sfruttarla per lavare la macchina (anche se molti Comuni hanno emesso ordinanze che impediscono di farlo in queste settimane) o per il ferro da stiro, in sostituzione dell’acqua distillata, che deve essere invece acquistata al supermercato.

Chi lo desidera potrebbe apprezzarne le potenzialità anche quando si deve fare lo shampoo, a condizione di riscaldarla precedentemente per qualche minuto. Le sue caratteristiche garantiscono capelli più lucidi, come piacciono a molte donne, senza la necessità di utilizzare prodotti professionali.

Attenzione, però, pur essendo versatile l’acqua del condizionatore non è potabile e non può quindi essere servita a tavola.