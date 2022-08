Troppi filtri alle foto? Anna Pettinelli sbotta contro gli haters: “Sono giorni che rompete…”

Anna Pettinelli attaccata sui social per le modifiche a cui sottopone le sue foto. La conduttrice risponde ai detrattori potendo contare sul sostegno di molti volti noti

Anna Pettinelli è nel mirino delle critiche sui social. La conduttrice radiofonica è stata accusata di ritoccare eccessivamente le foto che pubblica su Instagram. Esasperata dagli attacchi decide di rispondere all’odio social pubblicando collage con due scatti, uno di 40 anni fa e uno attuale.

“Da giorni rompete le pa..e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa”, ha scritto Anna Pettinelli commentando la foto condivisa per placare le critiche dei detrattori.

La conduttrice, che pare non siederà più dietro la cattedra di Amici per lasciare spazio ad Arisa, però non si limita a rispondere agli attacchi e decide così di affrontare meglio la questione rivolgendosi a tutti coloro che vengono attaccati sui social per via dei ritocchi.

Anna Pettinelli risponde agli haters: le sue parole

Anna Pettinelli è stata più volte destinataria di dure critiche a causa delle modifiche a cui sottopone le foto postate sui social. Recentemente ha deciso di prendere parola sull’argomento rivolgendosi anche a coloro che ritoccando le loro foto vengono inondati da critiche e commenti negativi.

“E’ vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e li, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io”.

Tina Cipollari fa il tifo per Anna Pettinelli

Anna Pettinelli dopo lo sfogo rivolge ai suoi followers un simpatico invito: “Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà”. La polemica innestata ha visto schierarsi al suo fianco numerosi volti noti che hanno lasciati commenti di sostegno al suo post Andrea Delogu, Salvo Sottile, Claudio Guerrini e Pamela Petrarolo.

Tra i volti noti c’è anche quello di Tina Cipollari che con la schiettezza che la contraddistingue commenta: “Lasciali scrivere poveracci, con o senza filtri sei sempre una bella donna, vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle cesse allucinanti”.