Wanda Nara, con l’intimo completamente trasparente si supera | La foto è illegale

Wanda Nara, la conoscono molto bene soprattutto gli appassionati di calcio. Questa volta, con l’intimo completamente trasparente ha superato sé stessa. La fotografia è “illegale”.

Wanda Nara, la conosciamo veramente molto bene. Nata a Boulogne Sur Mer in Argentina il 9 dicembre 1986, è nota per essere un’attrice e showgirl sudamericana di grandissimo successo. E a dirla tutta, è famosa pure all’interno del mondo del calcio, come dimostrano gli ultimi anni da procuratrice.

Wanda Nara, dagli inizi di carriera alla storia con mauro Icardi: la sua biografia

Figlia di Andrés Nara e Nora Colosimo, sorella della modella e conduttrice televisiva Zaira, si è sposata nel 2008 con il calciatore Maxi Lopez. Con l’ex giocatore del Catania ha avuto tre figli; Valentino, Costantino e Benedicto.

La coppia purtroppo ha divorziato nel 2013 dopo essersi accusata a vicenda di infedeltà. Circa un anno più tardi, la showgirl ha sposato l’attaccante del Psg Mauro Icardi, amico ed ex compagno di squadra di Maxi Lopez alla Sampdoria.

Con Icardi, del quale è diventata pure procuratrice sportiva, ha avuto le due bambine Francesca e Isabella. Per quanto riguarda la sua carriera, Wanda ha debuttato sui palchi argentini come showgirl tra il 2005 e il 2006 nella rivista Humor en Custodia.

Nel 2006/07, ha affiancato il comico Jorge Corona nel programma King Corona. Abbandona però questo ruolo dopo soli due mesi di permanenza a causa di presunti abusi da parte dell’uomo e di sua moglie.

Nel 2007 partecipa al talent show Patinando por un sueno – versione argentina di Dancing on Ice – nel 2009 a El Musical de tus suenos e nel 2011 a Bailando por un sueno.

Anche grazie alla sua carriera come manager di Icardi, ha continuato la sua carriera di showgirl in Italia partecipando a programmi calcistici come Tiki Taka e come opinionista al Grande Fratello VIP.

Wanda Nara, su Instagram sa come colpire i suoi followers: la foto non mente

Wanda Nara, una carriera e una vita privata sempre sotto la luce dei riflettori. Lei che ci tiene molto al suo corpo e non accenna nemmeno per un istante a non darlo a vedere. Lo possiamo notare molto bene, del resto, in uno scatto mostrato di recente sul proprio profilo Instagram.

Solo una settimana fa, infatti, possiamo notarla con un costume verde attillato e trasparente. Invisibile quanto basta per notare – anche se era sdraiata a pancia in giù – decollete e lato B. Di sicuro ai suoi tanti followers non sarà sfuggita l’immagine in questione. Impossibile che lo faccia, soprattutto quando c’è così tanto da vedere in un singolo scatto.