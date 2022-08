I Cesaroni: rivelazioni shock delle protagoniste | Nessuno poteva immaginare quello che hanno raccontato

Trasmessa tra il 2006 e il 2014, “I Cesaroni” è stata una delle serie tv italiane più seguite e amate dagli spettatori. Le rivelazioni delle due attrici protagoniste, però, hanno portato alla luce alcuni retroscena inaspettati.

Come dimenticarsi de “I Cesaroni”? Trasmessa a partire dal 2006, la serie ha tenuto compagnia a milioni di spettatori diventando una delle più amate e seguite di tutti i tempi, fino alla sua ultima stagione nel 2014.

La fiction racconta le avventure dei Cesaroni, una famiglia allargata composta dai due ex fidanzati che si ritrovano a Roma dopo 20 anni, Giulio Cesaroni e Lucia Liguori, ed i loro rispettivi figli.

Dopo aver capito di essere ancora innamorati e di voler passare la vita insieme, Giulio e Lucia si sposano e riuniscono le loro famiglie sotto allo stesso tetto. Da una parte, abbiamo Giulio con i suoi tre figli (Marco, Rudi e Mimmo). Dall’altra, Lucia con le sue due figlie (Eva e Alice).

Litigi, amori, amicizie e tante risate: la serie “I Cesaroni” è riuscita a lasciare il segno con le sue sei stagioni. Recentemente, però, alcune rivelazioni hanno messo in luce i retroscena più amari della fiction.

Le protagoniste della serie si confessano

A confessarsi sono state Micol Olivieri e Alessandra Mastronardi che, nella serie, hanno interpretato rispettivamente le due sorelle Alice ed Eva. Oggi Micol sembrerebbe aver messo da parte la carriera di attrice, per dedicarsi al settore dell’imprenditoria con il suo brand di prodotti per la cura della pelle.

Seguitissima sui social network, si è affermata come influencer. A distanza di tanti anni dalla sua esperienza sul set de “I Cesaroni”, Micol ha ammesso di non essere per niente soddisfatta dell’ultima stagione della serie.

Il suo scontento è legato alla “trasformazione” subita dal suo personaggio. A detta dell’influencer, la regia avrebbe apportato della drastiche modifiche alla parte di Alice, facendole perdere la sua natura.

Per quanto riguarda Alessandra, dopo la fiction ha deciso di portare avanti la sua carriera diventando un’attrice di successo. Ha recitato in svariate serie (come “Romanzo Criminale” e “L’allieva”) e altrettanti film (tra cui i più recenti sono “…altrimenti ci arrabbiamo!”, “Con chi viaggi” e “La donna per me”).

Nonostante le numerose esperienze, il ricordo de “I Cesaroni” resta indelebile. Uno dei temi centrali della serie è stata proprio la sua travagliata storia d’amore tra Eva e Marco, il suo fratellastro. Alessandra, dopo aver indossato i panni di Eva per quattro stagioni, ha abbondonato la serie per poi fare ritorno nella quinta stagione. L’attrice, però, non ha gradito il “ritorno” in scena del suo personaggio, considerandolo poco coerente con la storia.