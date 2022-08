Tragico lutto nel mondo dello spettacolo | Nessuno si aspettava una perdita così importante

Un tragico lutto nel mondo dello spettacolo: la morte di uno dei comici più influenti degli ultimi anni ha lasciato un vuoto incolmabile.

Si è diffusa nelle scorse ore la notizia relativa alla tragica morte di uno dei comici più apprezzati di tutti i tempi. I suoi sketch hanno fatto ridere milioni di spettatori, facendolo diventare uno dei volti più amati degli anni ottanta.

È salito alla ribalta insieme al trio comico dei Trettré, facendosi conoscere grazie alla partecipazione al programma “Drive In”, diventato un cult. Ha poi conosciuto la consacrazione con la sitcom “I-taliani” e le trasmissioni “Cabaret per una notte”, “Il TG delle vacanze” e “Caro bebè” per citarne alcune.

Stiamo parlando dell’attore e cabarettista Gino Cogliandro, entrato a far parte dei Trettré – insieme a Edoardo Romano e Mirko Setaro – al posto di Beppe Vessicchio quando il trio si chiamava ancora Rottambuli. Il comico si ha lasciati all’età di 72 anni, dopo aver conquistato più di una generazione con la sua ironia.

Gino Cogliandro, l’esordio con i Trettré e la carriera da solista

In seguito allo scioglimento dei Trettré, Cogliandro ha portato avanti la sua carriera da solista – come i suoi colleghi. Il comico, a partire dal 1997, è diventato un inviato della trasmissione “Forum”, ruolo portato avanti fino al 2005.

Successivamente è entrato a far parte del cast del programma “Buona Domenica”, dedicandosi nel frattempo alla scrittura di diversi spettacoli, tra cui “Otello ma non troppo”, “A volte se ne Vanno” e “Cavoli all’ananas”.

Nel corso della sua carriera, non sono mancate le esperienze cinematografiche. Ha recitato in film quali “Fantozzi 2000 – la clonazione” insieme al collega e amico Paolo Villaggio, “Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì” e “Italian Fast Food”. Mentre tra i progetti più recenti spicca “Vecchie canaglie” di Lino Banfi.

L’addio al comico

Cogliandro si è sempre contraddistinto per la sua comicità unica, guadagnandosi non solo le simpatie del pubblico ma anche dei colleghi. Intervistato a Radio RTL, Edoardo Romano (ex membro dei Trettré) ha parlato della dipartita dell’amico.

Come spiegato da quest’ultimo, il comico – che da anni viveva a Marina di Pisciotta – è stato ricoverato a Salerno, non molto distante da Eboli. Romano è solito passare l’estate proprio lì: “Sono corso subito all’obitorio appena mi hanno chiamato. Ci siamo visti alcuni mesi fa” ha affermato.

Proseguendo, ha spiegato che Cogliandro è morto dopo aver avuto un grave infarto, seguito da alcune complicazioni polmonari. Il suo ricordo, però, è destinato a restare per sempre: sono già tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei fan e delle persone che hanno avuto modo di conoscerlo o lavorare insieme a lui.