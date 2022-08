Una nuova Chiara nella vita di Zaniolo? L’ex corteggiatrice risponde tramite indizi social

Nuovo amore in vista per Chiara Rabbi. Archiviata la storia con Donadei, l’ex corteggiatrice scambia like su Instagram con un noto calciatore della Roma

Nuovo amore in vista per Chiara Rabbi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fine della relazione con Davide Donadei è al centro del gossip per un presunto flirt con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma. Dopo la fine della storia d’amore tra Davide e Chiara si è parlato spesso di una rottura temporanea, una pausa di riflessione che a quanto pare ha dato alla coppia la possibilità di dirsi addio.

A confermare gli ultimi gossip è stato proprio Davide Donadei che tramite una foto su instagram ha confermato le voci di crisi, dichiarando che la love story con Chiara è oramai giunta al termine. Anche l’ex corteggiatrice aveva lasciato intendere che i due fossero lontani a causa di un problema di sentimenti.

È poi arrivata la conferma da parte dell’ex tronista che ha ammesso di essere l’unico responsabile della fine della loro storia. Per Chiara è arrivato dunque il momento di voltare pagina e sta facendo parlare di sé per alcuni segnali che non sono passati inosservati agli occhi dei più attenti.

Gli indizi social parlano: tra la Rabbi e Zaniolo c’è qualcosa

Dopo la fine della storia d’amore con Davide Donadei Chiara Rabbi pare sia pronta per un nuovo amore e a confermarlo sono i numerosi indizi social che la vedono protagonista insieme all’attaccante della Roma Niccolò Zaniolo, ex della più nota influencer Chiara Nasti.

Tutto è nato quando Deianira Marzano ha fatto notare che c’è un particolare scambio di like tra i due. Il tutto sarebbe partito da alcuni like tattici di Zaniolo seguito a ruota dalla Rabbi che ha cominciato a ricambiare con costanza sulle foto del calciatore.

Chiara pare l’abbia dimenticato e Donadei sbotta

La notizia della storia tra Chiara Rabbi e Niccolò Zaniolo non è stata ancora confermata anche se l’ex corteggiatrice non ha perso occasione per rispondere alle allusioni dei suoi follower, confermando implicitamente il flirt.

“Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante di cassa”, le scrive un utente su Instagram. L’ex fidanzata di Davide Donadei prontamente ha commentato “A me o a lui?”. Il commento non è passato inosservato e forse si spiega il perché del video condiviso da Davide sulle delusioni.