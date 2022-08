Guendalina Tavassi: per i fan è difficile concentrarsi sul tatuaggio | I commenti sotto l’ultimo post

L’ex gieffina Guendalina Tavassi ha voluto mostrare ai followers il suo nuovo tatuaggio. Peccato che il risultato non sia stato quello sperato.

Ex gieffina ed influencer, Guendalina Tavassi riesce sempre a far parlare di sé – nel bene o nel male. La showgirl è salita alla ribalta in seguito al suo ingresso nella casa “Grande Fratello”, per poi debuttare come attrice nella sitcom “S.P.A.” e come opinionista in trasmissioni come “Pomeriggio Cinque” e “Mattino Cinque”.

Quest’anno l’abbiamo vista diventare un naufraga, insieme al fratello Edoardo, nel reality show “L’Isola dei famosi”. Nel corso della loro avventura, i fratelli Tavassi si sono contraddistinti guadagnandosi la simpatia dei compagni ma anche degli spettatori. Il loro carattere solare, energico e, spesso, peperino non è certamente passato inosservato.

La nuova storia d’amore con Federico Perna

Purtroppo Guendalina ha dovuto abbandonare “L’Isola dei famosi” prima del previsto per tornare a casa dai figli, Chloe e Salvatore. Secondo le voci, il motivo per cui la showgirl avrebbe deciso di lasciare il reality è legato al suo ex marito, Umberto D’Aponte.

Quest’ultimo, infatti, è uscito dal carcere – in cui era finito dopo aver aggredito Guendalina e non aver rispetto il divieto di avvicinamento – proprio mentre lei si trovava alle Honduras. La showgirl ha affrontato un periodo molto difficile, segnato dalle violenze dell’ex, prima di conoscere il suo attuale compagno, il manager Federico Perna.

La loro relazione è stata ufficializzata l’anno scorso. Guendalina e Federico insieme formano una bellissima coppia e, da quando sono usciti allo scoperto, non fanno altro che esternare l’amore che provano l’uno nei confronti dell’altra.

Il “cuore” di Guendalina Tavassi

Molto attiva sui social network, negli scorsi giorni Guendalina ha voluto mostrare ai followers il suo nuovo tatuaggio: la scritta “cuore” sull’avambraccio. Semplice ed elegante, il tattoo è stato realizzato da Leo Testa.

Nello scatto, postato su Instagram, la showgirl indossa un top verde, attillato e con una scollatura profonda, che risalta le sue forme avvenenti. Ed è qui che è finita l’attenzione di alcuni dei suoi followers.

Il tatuaggio di Guendalina è passato presto in secondo piano. “Mongolfiere ne abbiamo?” ha commentato un utente, “Attenta fra un po’ scoppiano le te**e” ha affermato un altro.

Nonostante qualche provocazione, sono tantissimi i fan che si sono complimentati con la showgirl. Sia per il tatuaggio che per la sua bellezza: nella foto, infatti, appare meravigliosa come sempre.