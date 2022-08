Sabrina Salerno: il seno in primo piano oscura il panorama | “Patrimonio italiano”

Showgirl, cantante e attrice diventata un’icona di sensualità negli anni ottanta, Sabrina Salerno con i suoi scatti è pronta per il titolo di “patrimonio italiano”.

Sabrina Salerno è una cantante, attrice e showgirl salita alla ribalta negli anni ottanta. Classe 1968, ha debuttato in televisione nel 1985 dopo aver partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, tra cui il rinomato Miss Italia.

Il suo esordio musicale, invece, è avvenuto l’anno seguente: Sabrina ha attirato l’attenzione di Claudio Cecchetto, che ha deciso di produrre il suo primo singolo dal titolo “Sexy Girl”.

Il successo in tutta Europa

Nel 1987 Sabrina ha pubblicato il suo primo album omonimo. Presto è diventata una sex symbol, grazie al suo fisico avvenente e ai provocanti videoclip delle sue canzoni di genere italo-disco.

In poco tempo la sua musica ha riscosso un notevole successo. Non solo in Italia ma in molti paesi europei. Tra i suoi singoli più celebri, possiamo menzionare “Boys (Summertime Love)”, “Hot Girl” e “Gringo”.

Nel frattempo, ha debuttato anche come attrice nei film “Grandi magazzino”, “Le foto di Gioia” e nel telefilm “Professione vacanze”. Nel corso della sua carriera, Sabrina si è divisa tra cinema, televisione, teatro e musica guadagnandosi una grandissima popolarità.

Oggi la showgirl continua ad essere un volto amatissimo dal pubblico. Recentemente, l’abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus in qualità di co-conduttrice della kermesse. L’anno scorso, inoltre, ha partecipato alla trasmissione “Name That Tune” e al talent show “Ballando con le stelle” in coppia con Samuel Peron.

Le foto che hanno messo tutti d’accordo

Oltre alla televisione, Sabrina ha un grande seguito anche online e, soprattutto, su Instagram dove ha oltre un milione di followers. Dando un’occhiata ai suoi scatti, possiamo affermare che – a distanza di quasi trent’anni – non ha mai smesso di essere un’icona di sensualità.

Nella fotografia che vi proponiamo, la showgirl indossa un costume a due pezzi che lascia intravedere le sue forme avvenenti. Seduta in barca, con un panorama mozzafiato, Sabrina appare come una vera visione: meravigliosa come sempre, è riuscita a stregare tutti.

“Patrimonio italiano” ha scritto nella didascalia del post, che è stato subito sommerso dai commenti dei fan. “Lo rappresenti MERAVIGLIOSAMENTE”, “Sei tutti i monumenti messi insieme” sono solo alcuni.

I followers hanno apprezzato molto la serie di scatti condivisa dall’artista e non hanno potuto fare a meno di darle ragione. Secondo qualcuno, Sabrina potrebbe addirittura essere “patrimonio dell’umanità”.