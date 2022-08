William e Kate anche negli Stati Uniti più famosi di Harry e Meghan: “Come con i Beatles”

Kate Middleton negli Stati Uniti, le idee folli degli americani per accoglierla.

Kate Middleton e il Principe William stanno per arrivare negli Stati Uniti e a quanto pare gli States sono in trepidazione per l’arrivo dei Royals. Secondo la stampa statunitense sarebbe esplosa nel paese la moda dei Duchi di Cambridge, amatissimi e seguitissimi dal pubblico.

Il popolo americano non è sicuramente abituato all’idea della monarchia quindi tutto ciò che ha a che fare con i reali, in particolare tutto ciò che riguarda i Windsor, è sempre avvolto da un alone di fascino e mistero. Dopo che Harry e Meghan hanno scelto di risiedere negli Stati Uniti, l’arrivo negli States dell’altra royal couple è attesissimo oltreoceano

Un noto giornalista statunitense esperto di reali ha dichiarato: “Si sta creando una vera e propria mania, come accadde con i Beatles”.

William e Kate star del Giubileo

William e Kate voleranno negli Stati Uniti nei prossimi mesi e l’attesissimo arrivo viene commentato con interesse dalla stampa statunitense. Secondo quanto dichiarato da un noto giornalista americano tutto ha avuto inizio dal Giubileo di platino della Regina Elisabetta.

“L’energia del Giubileo ha contagiato tutti, e le immagini della famiglia con i piccoli George, Charlotte e Louis ha fatto breccia nei nostri cuori”, ha dichiarato il giornalista sostenendo che molti saranno pronti ad accamparsi dalla sera prima nei luoghi che verranno visitati dalla coppia reale, pur di strappare loro una foto.

Kate e William tornano in America dopo 8 anni

La prossima visita negli Stati Uniti non sarà per Kate Middleton e il Principe William la prima volta. I Duchi di Cambridge sono stati negli States già due volte: la prima nel 2011 a Los Angeles, e nel 2014 a New York. In quelle occasioni si palpala lo scarso entusiasmo degli americani verso la famiglia dovuto principalmente al mistero sulla morte di Lady D.

L’arrido dei Duchi a Boston è previsto per dicembre, per gli Earthshot Prize, la cerimonia che ogni anno sceglie cinque vincitori per le loro cause a favore dell’ambiente. C’è chi sostiene che questa potrebbe essere solo una delle tappe di un tour molto più lungo negli States, anche se per il momento non ci sono conferme a riguardo.