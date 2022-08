“Ingrati e irrispettosi”, Andreas Muller è un fiume in piena e si rivolge ai ballerini ed ex dei talent

L’ex ballerino di Amici Andreas Muller, compagno dell’ex professoressa di danza del programma, Veronica Peparini ha parlato di alcuni suoi colleghi. Ecco cosa ha detto.

Lui è uno dei ballerini più noti del piccolo schermo e social nostrani, per diversi anni protagonista – prima come concorrente, poi come professionista – del programma cult di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici.

Stiamo parlando di Andreas Muller, compagno dell’ormai ex professoressa, sempre del talent di casa Mediaset, Veronica Peparini.

Lo sfogo di Andreas Muller

Andreas Muller – nelle sue stories Instagram – ha posto una domanda, provocatoria, ai suoi fan, accendendo una discussione social. Il compagno di Veronica Peparini ha scritto: “Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?”.

E ancora: “Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie”.

L’addio di Veronica Peparini ad Amici

Come accennato, Veronica Peparini – dopo 9 anni – lascerà Amici e, nella prossima edizione, sarà sostituita da Emanuel Lo, già in passato professore del programma. La ballerina, anche per smorzare i rumors dopo la notizia del suo addio, ha voluto ringraziare Maria De Filippi e il programma per questi anni così intensi.

Sui rumors circa una presunta “bocciatura” di Veronica Peparini è intervenuto Andreas Muller sui social qualche giorno fa: “Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino a oggi e non le chiacchiere di Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello”.