Joe Bastianich, avete mai visto la sorella Tanya? Anche lei è una donna di grande successo

Il celebre ristoratore e imprenditore ha una sorella minore di nome Tanya che, come lui, ha una grande passione per la cucina. Scopriamo chi è e di cosa si occupa.

Ristoratore, imprenditore e cantante: Joe Bastianich è un volto noto della televisione che, da New York, è riuscito a conquistare il pubblico italiano riscuotendo un notevole successo nel paese di origine dei suoi genitori.

Dal programma “MasterChef Italia” a “Family Food Fight”. Passando per “Amici Celebrities”, “Italia’s Got Talent” e “Name that tune”. Bastianich ha dimostrato di essere un personaggio poliedrico.

La famiglia del celebre ristoratore

Nato a New York nel 1968, i suoi genitori sono il ristoratore Felice Bastianich e la cuoca Lidia Matticchio. Quest’ultima è celebre per i suoi libri e per la conduzione di diversi programmi dedicati alla cucina a partire dalla fine degli anni novanta.

Non è difficile capire da chi abbia ereditato la passione per la cucina. Felice e Lidia, infatti, qualche anno prima della sua nascita hanno comprato il loro primo ristorante: il Buonavia di Forest Hills (nel Queens).

Per quanto riguarda Tanya, la sorella minore di Joe, quest’ultima è nata nel 1972. Anche lei, crescendo, ha imparato ad apprezzare la tradizione culinaria italiana, insieme all’arte del paese.

Tanya Bastianich: la vita della sorella minore di Joe

Visto il suo interesse per l’arte, Tanya ha conseguito un Bachelor of Arts in Storia dell’arte alla Georgetown University, dove ha studiato il Rinascimento italiano. Successivamente ha ottenuto un Master presso la Syracuse University, seguito da un dottorato alla Oxford University.

È poi diventata produttrice esecutiva di Tavola Productions, agenzia impegnata nella produzione di show e pubblicazione di libri sulla cucina. Insieme alla madre, ha pubblicato diversi libri di ricette.

Tra questi spiccano “Lidia’s Italy”, “Lidia’s Italy in America” e “Lidia’s Commonsense Italian Cooking”, i quali hanno ottenuto ottimi risultati. Negli Stati Uniti, infatti, sono diventati dei best sellers. Tanya ha anche lavorato insieme a Joe: hanno scritto il libro “Healthy Pasta”, uscito nel 2014.

I due fratelli gestiscono i ristoranti Babbo, Del Posto, Chi Spacca e la Pizzeria Mozza. Mentre, insieme a Lidia, è proprietaria di Felidia e Lidia’s Kansas City. Il suo impegno l’ha portata ad entrare a far parte di un‘organizzazione filantropica composta da donne leader nel settore di cibo e bevande.

Nonostante i numerosi impegni e progetti, Tanya è riuscita a costruirsi una splendida famiglia insieme al marito Corrado Manuali. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di Lorenzo e Julia e, attualmente, vivono a New York.